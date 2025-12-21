लखीमपुर खीरी जिले में सोने की ईंट के नाम पर ठगी, दो गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में सोने की ईंट के नाम पर ठगी करने वाले दो ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। आरोपियों ने नेपाल के लोगों से डेढ़ लाख की ठगी की है। पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से 322 ग्राम का पीली धातु का टुकड़ा, एक डिस्कवर बाइक और नेपाली मुद्रा बरामद हुई है। मामला जिले की निघासन कोतवाली क्षेत्र का है।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गिरफ्तारशुदा जैनुद्दीन पुत्र वसीर अली निवासी सिंगहा थाना सिंगाही के कब्जे से 88000 व रिजवान पुत्र अग्गा खां निवासी पठाननपुरवा थाना पढुआ के कब्जे से 37000 नेपाली रुपया बरामद किया है। आरोप है कि दोनों ठगों ने नेपाल के लोगों से सोने की ईंट के नाम पर डेढ़ लाख की जालसाजी की है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक भी बरामद करते हुए दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्यवाही शुरू की है।

रिपोर्ट: शुभम शक्ति धर त्रिपाठी