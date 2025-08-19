चीन और भारत की दोस्ती फिर गहराई, ड्रैगन ने हटाई तीन पाबंदियां

  1. हिन्दी समाचार
चीन और भारत के बीच दोस्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन ने भारत पर लगी तीन पाबंदियां हटा दी है। चीन ने भारत पर उर्वरक, रेयर अर्थ मैग्नेट/खनिज और टनल बोरिंग मशीनों खरिद पर पाबंदियां लगा रखी थी। सोमवार को चीन के विदेश मंत्री और भारत विदेश मंत्री की बैठक के बाद चीन ने यह फैसला लिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। चीन और भारत के बीच दोस्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन ने भारत पर लगी तीन पाबंदियां हटा दी है। चीन ने भारत पर उर्वरक, रेयर अर्थ मैग्नेट/खनिज और टनल बोरिंग मशीनों खरिद पर पाबंदियां लगा रखी थी। सोमवार को चीन के विदेश मंत्री और भारत विदेश मंत्री की बैठक के बाद चीन ने यह फैसला लिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा की शिपमेंट पहले ही शुरू हो चुकी है।
भारत ने चीन के सामने तीन मांगे रखी थी, जिसमें उर्वरक, रेयर अर्थ मैग्नेट/खनिज और टनल बोरिंग मशीनों के निर्यात पर पाबंदियों को हटाने के लिए कहा ​था। पिछले महिने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात यह मांग रखी थी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को जयशंकर को आश्वासन दिया कि चीन ने इन तीनों वस्तुओं पर भारत की मांगों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। समझौते के अनुसार इन वस्तुओं की शिपमेंट पहले ही शुरू हो चुकी है।

प्रतिबंध ने डाय-अमोनियम फॉस्फेट के उपलब्धता को किया था प्रभावित

अचानक लगाए गए उर्वरक प्रतिबंधों ने रबी सीजन में डाय-अमोनियम फॉस्फेट की उपलब्धता को प्रभावित किया था। चीन ने टनल बोरिंग मशीनों की शिपमेंट पर भी रोक लगा दिया था। जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जरूरी थीं। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों ने रेयर अर्थ मैग्नेट और खनिजों पर प्रतिबंधों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं। इनसे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। ये निर्णय दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते सुरक्षा कारणों पर आधारित थे।

वांग और जयशंकर ने पिछले महीने दो बार मुलाकात कर राजनीतिक मतभेद सुलझाने की कोशिश की। एलएसी पर सफल सैनिक छुटकारा प्रक्रिया के बाद दोनों पक्षों ने संबंधों में सामान्यता लौटाने के लिए विश्वास निर्माण उपायों से शुरुआत करने और आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने पर सहमति जताई। यह समझौता विशेष संदेश देता है क्योंकि इस समय अमेरिका ने भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने लगातार नई दिल्ली की रूस के साथ संबंधों की आलोचना की.

