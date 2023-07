chronic headache: माइग्रेन से लेकर किसी भी तरह का पुराने से पुराना सिर दर्द से मिनटों में पायें छुटकारा, अपनाएं ये देशी नुस्खा

Home remedies to get rid of chronic headache: सिर दर्द कैसा भी हो बर्दास्त के बाहर होता है। क्योंकि सिर दर्द में आप न नहीं काम कर पाते है न ही किसी तरह की आवाज बर्दास्त कर पाते है।

माइग्रेन से लेकर किसी भी प्रकार के दर्द में आराम पाने के लिए आज हम आपको देशी उपचार बताने जा रहे है। आज हम जिस देशी उपचार के बारे में बताने जा रहे है उस पाउडर को आप घर में ही तैयार कर सकते है। इसे खाने के बाद मिनटों में आप का कैसा भी सिर दर्द (headache) हो छूमंतर हो जाएगा।

सिर दर्द को दूर भगाने के लिए दस ग्राम सौंफ, धनिया और मिश्री को मिक्स करके पीस लें। इन्हें एक एक ग्राम दिन में तीन बार लीजिए पानी के साथ। एक हफ्ते के अंदर माइग्रेन से लेकर किसी भी प्रकार के सिर दर्द (headache) में आराम मिल जाएगा।

इसके अलावा लौंग पाउडर को लेकर एक गिलास गुनगुने पानी में एक रात के लिए रख दें और सुबह उठकर इसे पी लें। कितना भी पुराना सिरदर्द होगा छूमंतर हो जाएगा।

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें)