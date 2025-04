Funeral OF Pope Francis : पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार इस तारीख को होगा , 26 वेटिकन ने शुरू की तैयारी

Funeral OF Pope Francis : दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों के धर्म गुरु पोप फ्रांसिस (Pope Francis, religious leader of Catholic Christians) का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को किया जाएगा। ‘होली सी’ ने आज यह आधिकारिक घोषणा की। ‘होली सी’ (‘Holy See’) कैथोलिक चर्च की केंद्रीय शासी निकाय है। यह वेटिकन सिटी में स्थित है और पोप के अधीन कार्य करती है। इस पर चर्च के प्रशासन, अनुशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जिम्मेदारी होती है।

खबरों के अनुसार, “शनिवार, 26 अप्रैल, 2025 को स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:00 बजे, सेंट पीटर बेसिलिका के सामने पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जाएगा।” अंतिम संस्कार की सेवा सेंट पीटर स्क्वायर (St. Peter’s Square) में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर कार्डिनल जियोवन्नी बतिस्ता रे (Cardinal Giovanni Battista Re) , कार्डिनल्स कॉलेज के डीन, अंतिम संस्कार की प्रार्थना का नेतृत्व करेंगे। पोप फ्रांसिस के शव को अंतिम संस्कार से पहले सेंट पीटर बेसिलिका (St. Peter’s Basilica) में रखा जाएगा। जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अंतिम संस्कार के बाद, उनका शव सांता मारिया मैगियोर बेसिलिका (Corpse in Santa Maria Maggiore Basilica) में दफनाया जाएगा, जो पोप फ्रांसिस की इच्छा थी। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद, अगले पोप का चयन कार्डिनल्स द्वारा किया जाएगा (The Pope will be selected by the Cardinals)। इस प्रक्रिया में 80 वर्ष से कम आयु के 115 कार्डिनल भाग ले सकते हैं।