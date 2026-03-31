  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Gas Prices Soar : अमेरिका में गैस की कीमतों में लगी आग, 2022 के बाद पहली बार जबरदस्त उछाल

Gas Prices Soar : अमेरिका में गैस की कीमतों में लगी आग, 2022 के बाद पहली बार जबरदस्त उछाल

Gas Prices Soar : ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच अमेरिका में गैस की कीमतें आसमान छू लगी हैं। देश में मंगलवार को गैस की कीमतें 2022 के बाद पहली बार औसतन $4 प्रति गैलन से ऊपर चली गईं। मोटर क्लब AAA के अनुसार, एक गैलन रेगुलर गैसोलीन की राष्ट्रीय औसत कीमत अब $4.02 है — जो युद्ध शुरू होने से पहले की कीमत से एक डॉलर से भी ज़्यादा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

US Gas Prices Soar : ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच अमेरिका में गैस की कीमतें आसमान छू लगी हैं। देश में मंगलवार को गैस की कीमतें 2022 के बाद पहली बार औसतन $4 प्रति गैलन से ऊपर चली गईं। मोटर क्लब AAA के अनुसार, एक गैलन रेगुलर गैसोलीन की राष्ट्रीय औसत कीमत अब $4.02 है — जो युद्ध शुरू होने से पहले की कीमत से एक डॉलर से भी ज़्यादा है।

पढ़ें :- डोनॉल्ड ट्रंप ने ईरान को तेल और पावर प्लांट पर हमले की दी धमकी, कहा-'होर्मुज को तुरंत खोलो...'

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछली बार अमेरिकी ड्राइवरों ने सामूहिक रूप से पंप पर इतनी ज़्यादा कीमत लगभग चार साल पहले चुकाई थी, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था।यह कीमत एक राष्ट्रीय औसत है, जिसका मतलब है कि कुछ राज्यों में ड्राइवर काफी समय से $4 प्रति गैलन से कहीं ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं, जिसके कई कारण होते हैं — जैसे कि आस-पास से होने वाली सप्लाई और अलग-अलग टैक्स दरें।

जब से अमेरिका और इज़राइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ मिलकर युद्ध शुरू किया है, तब से कच्चे तेल — जो गैसोलीन का मुख्य घटक है। उसकी कीमत में तेज़ी से उछाल आया है और उसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि इस संघर्ष के कारण सप्लाई चेन में भारी रुकावटें आई हैं और मध्य-पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gas Prices Soar : अमेरिका में गैस की कीमतों में लगी आग, 2022 के बाद पहली बार जबरदस्त उछाल

Gas Prices Soar : अमेरिका में गैस की कीमतों में लगी आग,...

पाम बीच हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप हवाई अड्डा रखा गया, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर

पाम बीच हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप हवाई अड्डा रखा...

इजराइल-अमेरिका का 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' : इस्फहान में बिछ गई तबाही की चादर! 2000 पाउंड के 'बंकर बस्टर' बमों से दहला आसमान

इजराइल-अमेरिका का 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' : इस्फहान में बिछ गई तबाही की...

संघर्ष के बीच यूरोप के एक देश ने अमेरिका के बंद किया एयरस्पेस, युद्धक विमान को लगाना होगा हजारों किलोमीटर का चक्कर

संघर्ष के बीच यूरोप के एक देश ने अमेरिका के बंद किया...

VIDEO-ईरान शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार हुए धड़ाम, कंधे में हो गया हेयरलाइन फ्रैक्चर

VIDEO-ईरान शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार हुए धड़ाम,...

ईरान ने ठुकराया पाकिस्तान का प्रस्ताव, अमेरिका से सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा और बेतुकी मांगें भेजी गई

ईरान ने ठुकराया पाकिस्तान का प्रस्ताव, अमेरिका से सिर्फ बिचौलियों के जरिए...