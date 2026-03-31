Gas Prices Soar : अमेरिका में गैस की कीमतों में लगी आग, 2022 के बाद पहली बार जबरदस्त उछाल

US Gas Prices Soar : ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच अमेरिका में गैस की कीमतें आसमान छू लगी हैं। देश में मंगलवार को गैस की कीमतें 2022 के बाद पहली बार औसतन $4 प्रति गैलन से ऊपर चली गईं। मोटर क्लब AAA के अनुसार, एक गैलन रेगुलर गैसोलीन की राष्ट्रीय औसत कीमत अब $4.02 है — जो युद्ध शुरू होने से पहले की कीमत से एक डॉलर से भी ज़्यादा है।

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछली बार अमेरिकी ड्राइवरों ने सामूहिक रूप से पंप पर इतनी ज़्यादा कीमत लगभग चार साल पहले चुकाई थी, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था।यह कीमत एक राष्ट्रीय औसत है, जिसका मतलब है कि कुछ राज्यों में ड्राइवर काफी समय से $4 प्रति गैलन से कहीं ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं, जिसके कई कारण होते हैं — जैसे कि आस-पास से होने वाली सप्लाई और अलग-अलग टैक्स दरें।

जब से अमेरिका और इज़राइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ मिलकर युद्ध शुरू किया है, तब से कच्चे तेल — जो गैसोलीन का मुख्य घटक है। उसकी कीमत में तेज़ी से उछाल आया है और उसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि इस संघर्ष के कारण सप्लाई चेन में भारी रुकावटें आई हैं और मध्य-पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की है।