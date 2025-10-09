गौहर खान के कामों पर बयान देकर फंसे ससुर स्माइल दरबार , एक्ट्रेस ने किया पलवार

टीवी एक्ट्रेस गौहर खान और जैद दरबार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें की एक्ट्रेस के स्माइल दरबार ने उनके काम करने पर आपत्ति जताकर हंगामा खड़ा कर दिया था। उनके ससुर ने बयान दिया कि गौहर खान मां बनने के बाद भी काम कर रही हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है. मैं पुराने ख्यालों वाला इंसान हूं। मैं गौहर खान को फिल्मों में काम करते नहीं देख सकता क्योंकि मेरा खून खौलता है। हालांकि मैं गौहर खान को काम ने से नहीं रोक सकता। ये काम मेरे बेटे जैद को करना चाहिए। इसके बाद लोग लगातार स्माइल दरबार को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। इसी बीच गौहर खान ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है।

गौहर खान ने ससुरजी पर किया पलटवार ?

अपनी इंस्टा स्टोरी पर गौहर खान ने एक तस्वीर शेयर की है जिस पर लिखा है, एक लड़के को बड़ा करना एक मजेदार एक्सपीरियंस होता है. वो चलने की बजाय दौड़ता है. वो बैठने की बजाय चढ़ता है. वो चुप रहन की बजाय चिल्लाता है. उसके बाद भी वो आपको किस रने से बचता है. वो आपको गले नहीं लगाना चाहेगा. उसके बाद भी आपको उसकी शक्ल बहुत प्यारी लगती है. आसपास मचे इस हंगामे के बीच में एक वही ऐसा जरिया है जो आपको खुश कर सकता है.

गौहर खान ने दिया मुंह तोड़ जवाब

गौहर खान ने ये इंस्टा स्टोरी लगाकर ये बात तो साबित कर दी है कि वो अपने ससुर की सोच को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहतीं क्योंकि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता.