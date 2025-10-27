जय भानुशाली और माही विज ने तोड़ा 14 साल का रिश्ता , जाने कारण

टीवी के पावर कपल कहे जाने वाले एक्टर जय भानुशाली और माही विज एक बार फिर खबरों में छाए हुए हैं। बता दें जय और माही के तलाक की खबरें एक बार फिर आने लगी हैं । बता दें कपल अपने 14 साल के रिश्तों को तोड़ेंगे । हालांकि, अभी तक इनके तलाक को लेकर कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर है कि इन दोनों एक्टर्स ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है।

इसी साल साइन किए डिवोर्स पेपर्स

बताया जा रहा है कि जय भानुशाली और माही विज शादी के 14 साल बाद अलग होने के लिए कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जय और माही ने इसी साल जुलाई-अगस्त महीने में अपने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए थे। इसके अलावा, दोनों काफी टाइम से अलग-अलग रह रहे हैं। बता दें कि तलाक के साथ-साथ बच्चों की कस्टडी को लेकर भी फैसला हो चुका है।

जय-माही का तलाक और बच्चों की कस्टडी?

एक प्रिंट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जय और माही का तलाक हो गया है. साथ ही उनके दोनों के बच्चों की कस्टडी पर फैसला कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि टीवी के इस कपल के एक-दूसरे पर कम विश्वास के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हुआ था. इसी वजह से जय और माही दोनों एक्टर्स अपने पार्टनर के साथ सोशल मीडिया पर भी फोटो पोस्ट नहीं करते. इंटरनेट पर दोनों की साथ में आखिरी तस्वीर जय और माही की जून, 2024 की है।

जय-माही की शादी और बच्चे

बता दें कपल 2011 में शादी के बंधन में बधे थे । इसके बाद जय और माही दोनों 3 बच्चों के माता-पिता बने. इनमें से 2 बच्चों को उन्होंने अपने केयरटेकर से साल 2017 में अडॉप्ट किया था, जिनके नाम राजवीर और खुशी हैं. वहीं, साल 2019 में माही ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम कपल ने तारा रखा।