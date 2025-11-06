माही विज़ करने जा रही हैं जिंदगी की नई शुरुआत , तलाक की खबरों के बीच खत्म हुआ 9 साल का इंतजार

टीवी के बेहद खूबसूरत कपल फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज लंबे वक्त से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में मही विज ने शादी टूटने की खबरों पर ब्लॉग के जरिए अपना रिएक्शन दिया था। वहीं, तलाक की खबरों के बीच माही ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का फैसला ले लिया है। जिसका खुलासा खुद उन्होंने अपने हालिया व्लॉग में किया है। माही लंबे वक्त से एक्टिंग से दूर थी कि हम सब जानते हैं। हालांकि वो इंस्टाग्राम पर ब्रांड कोलैब के जरिए पूरी तरह से एक्टिव रही। वहीं अब उन्होंने छोटे पर्दे पर कमबैक करने का फैसला कर लिया है।

बता दें माही विज़ इन सभी विवादों को साइड रखते हुए उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, माही ने लेटेस्ट ब्लॉग में अपने न्यू प्रोजेक्ट के वर्क लोकेशन की भी झलक दिखाई।