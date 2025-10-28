जय भानुशाली तलाक की खबरों लगाया विराल , वायरल हुआ बेटी संग वीडियो

टीवी के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया इंडस्ट्री तक इन माही और जय के तलाक की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इस बीच जय भानुशाली ने कुछ ऐसा किया जिससे तलाक के खबरों पर विराम लग गया । उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट भी खूब वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं कि जय भानुशाली ने इन अफवाहों का किस अंदाज में जवाब दिया है?

जय भानुशाली ने तोड़ी चुप्पी

बीते दिन माही विज और जय भानुशाली की तलाक खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुईं, जिसके बाद जय भानुशाली ने इन अफवाहों का सीधा और सटीक जवाब दिया है. एक्टर ने बिना शोर किए तलाक खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और दुनिया को बता दिया कि वह पत्नी माही विज से अलग नहीं हो रहे हैं और न ही उनके बच्चे उनसे दूर हैं।

वायरल हुआ बेटी के साथ वीडियो

बता दें एक्टर जय भानुशाली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी बेटी तारा के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में छोटी तारा को वायरल इंग्लिश सॉन्ग ‘देयर्स स्क्विरल्स इन माई पैंट्स’ पर डांस करते हुए दिखाया गया है. वहीं, जय वीडियो में ‘दैट गर्ल’स गॉट सम सीरियस स्क्विरल्स इन हर पैंट्स’ की लाइन पर मजाकिया अंदाज में लिप-सिंक करते दिख रहे हैं। तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली का बेटी के साथ ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

माही विज ने किया कमेंट

इस वीडियो को शेयर करते हुए जय ने कैप्शन में लिखा, ‘जब पिता बच्चे के साथ अकेले होते हैं तो ऐसा होना ही होता है.’ वहीं, उनकी इस पोस्ट पर फैंस के भी कई रिएक्शन सामने आए, लेकिन सबसे शानदार कमेंट माही विज का है, जिन्होंने ‘तारा सबसे प्यारी है’. इसके बाद से ये साबित हो गया कि माही विज और जय भानुशाली अलग नहीं हो रहे हैं.