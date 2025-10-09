इस्माइल दरबार ने पत्नी को धर्म बदलने के लिए किया मजबूर, बोले- वो मेरे जूते..

मशहूर सिंगर और कंपोजर इस्माइल दरबार ने एक पॉडकास्ट में अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया । उन्होंने तलाक, दूसरी शादी और पत्नी आयशा के साथ रिश्ते पर बात की। इसके साथ उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे जिसका खुलासा किया।

इस्माइल दरबार ने पत्नी को दिया धोखा?

बता दें कि इस्माइल दरबार दो विवाह किए हैं उनकी पहली शादी फरजाना से हुई थी। फरजाना से अलग होकर उन्होंने आयशा (पहले प्रीति) से निकाह किया। इस्माइल पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी धोखा देकर आयशा से शादी की. यही नहीं, उन्होंने शादी से पहले प्रीति को धर्म परिवर्तन कराकर आयशा बनाया। विक्की लालवानी के इंटरव्यू में कंपोजर ने अपनी दोनों शादियों पर बात की. इस्माइल दरबार कहते हैं कि मेरा फरजाना के साथ झगड़ा चल रहा था. काफी लंबे समय से हमारे बीच नहीं बन रही थी. मैं उसे 10 साल से अलग होने का संकेत दे रहा था. उसे लगता था कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता. ना ही ये कदम उठाऊंगा. लेकिन जब दो लोगों की आपस में नहीं बनती है, तो ऐसा करना पड़ता है।

एक दिन हमारा बुरा झगड़ा हुआ. मैं गुस्से घर छोड़कर निकल गया और दूसरे घर में रहा। आयशा को फोन करके ड्राइव पर चलने के लिए पूछा। आयशा मेरे साथ ड्राइव पर आईं. मैंने उनसे शादी के लिए पूछा और उन्होंने हाँ कर दी. आयशा की हां के बाद मैंने उनसे सूरत में जाकर शादी कर ली और किसी को कुछ नहीं बताया।

दूसरी पत्नी का कराया धर्म परिवर्तन

इस्माइल दरबार ने दूसरी पत्नी के धर्म परिवर्तन के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने उन्हें धर्म बदलने के लिए नहीं कहा. उन्होंने ये खुद अपनी मर्जी से किया. मुझसे शादी करने से पहले उनकी एक रईस बिजनेसमैन से सगाई हो गई थी. लेकिन वो सबकुछ छोड़कर मेरे पास आ गईं. आयशा मेरे लिए सबकुछ हैं. वो आज भी मुझे तैयार करती हैं. मेरे जूते के फीते बांधती हैं। उन्होंने परिवार और बच्चों के लिए अपना ग्लैमरस करियर छोड़ दिया। बता दें कि इस्माइल दरबार को पहली शादी से दो बेटे आवेज-जैद दरबार और एक बेटी अनम है। वहीं दूसरी शादी से उन्हें एक बेटा ईमान है। स