BB 19 Eviction: नीलम या अशनूर नहीं, बल्कि घर से बेघर हुआ ये सदस्य, अमाल और बसीर को गौहर खान दी शक्त निर्देश

सुपरहिट शो बिग बॉस 19′ वीकेंड का वार एपिसोड के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वीकेंड वार में सलमान खान के आने के और भी कई चीज़ें ऐसी होंगी जो चौंका देंगी। शो में गौहर खान भी एंट्री लेने वाली हैं। वो घरवालों के सामने उनकी नकाब तो उतारेंगी ही, साथ ही शो में एक शॉकिंग एविक्शन भी होगा। गौहर खान, अवेज दरबार से घर में कोई स्टैंड न लेने और अपनी आवाज न उठाने के लिए नाराज थीं। उन्होंने अवेज को खेल को अच्छे से खेलने के लिए कहा।इसके साथ ही गौहर ने आमाल मलिक को सलाह दी कि वह बोलने से पहले अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें और अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। सलमान खान ने शो में सीमा पार करने के लिए बसीर अली और अमाल मलिक की खिंचाई की। सलमान कहते हैं, ‘तुम दोनों ने प्रणित के साथ लड़ाई में सीमा पार कर ली। उन्होंने पूछा, गांव से आए हो क्या होता है, तुम कहां से आए हो? तुम्हारे पापा, परदादा कहां से आए थे? सब अपने टैलेंट से आते हैं।’

सलमान ने अमाल का दिमाग ठिकाने लगाया

सलमान खान ने आमाल को प्रणित को धक्का न देने की चेतावनी दी। सलमान खान ने अमाल मलिक की आलोचना की कि ‘तुम बार-बार प्रणित को छूकर उसे भड़का रहे थे, वह कह रहा था मत छुओ। फिर भी, तुम उसे छू रहे थे। सलमान खान ने अभिषेक को फिर सुनाया सलमान खान ने पॉजिटिव गैंग (अभिषेक, अशनूर, अवेज, प्रणित, मृदुल और गौरव) की आलोचना की। वहीं गौहर खान ने बसीर अली की क्लास लगाई। वह अवेज को रियलिटी चेक देती है, ‘मैं तुम्हें जानती हूं, ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसे नहीं हो, तुम फुटबॉल खेलते हुए जो आक्रामकता और जुनून दिखाते हो, वो चाहिए यहां, कहो खो गए हो अवेज।’

ये कंटेस्टेंट हुआ बेघर

बता दें की सुपरस्टार ने एक बार फिर मृदुल तिवारी को लताड़ा। गौहर खान भी गौरव खन्ना को रियलिटी चेक देती हैं, उन्होंने शुरुआत में अवेज मामले में उनकी तारीफ की लेकिन बाद में उन्हें न बोलने के लिए डांटा। इसी के साथ इस बार के एविक्शन में अवेज दरबार घर से बेघर हो गए हैं। उनके साथ नीलम, अवेज, प्रणित, अशनूर, मृदुल, गौरव नॉमिनेशन्स में थे लेकिन अवेज घर से बेघर हो गए हैं।