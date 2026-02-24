गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा- भारत का शर्मिंदा करने के लिए विपक्ष के नेता ने रची साजिश

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए है। भाटिया ने कहा कि भारत को शर्मिंदा करने की साज़िश रची गई थी। यूथ कांग्रेस नेता उदय भानु चिब को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। भाटिया ने राहुल गांधी को भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी कहा और संविधान के बारे में उनकी जानकारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने की यह साज़िश रची थी।

बता दे कि उदय भानु चिब को AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उनकी सात दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि भारत का हर नागरिक संविधान का पालन करता है क्योंकि यह वह धागा है जो भारतीयों को एक साथ बांधता है। दिल्ली की एक कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी दी। अधिकारियों के अनुसार, चिब पर शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को कार्यक्रम स्थल पर गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने की घटना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड होने का आरोप है और कथित तौर पर वह देश विरोधी नारे लगाने और दंगा जैसी स्थिति भड़काने की कोशिश में शामिल था।