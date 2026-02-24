  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा- भारत का शर्मिंदा करने के लिए विपक्ष के नेता ने रची साजिश

गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा- भारत का शर्मिंदा करने के लिए विपक्ष के नेता ने रची साजिश

भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए है। भाटिया ने कहा कि भारत को शर्मिंदा करने की साज़िश रची गई थी। यूथ कांग्रेस नेता उदय भानु चिब को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

By Satish Singh 
Updated Date

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए है। भाटिया ने कहा कि भारत को शर्मिंदा करने की साज़िश रची गई थी। यूथ कांग्रेस नेता उदय भानु चिब को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। भाटिया ने राहुल गांधी को भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी कहा और संविधान के बारे में उनकी जानकारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने की यह साज़िश रची थी।

पढ़ें :- राहुल गांधी, बोले- उदय भानु चिब व IYC के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही और कायरता का प्रमाण, मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर है गर्व

बता दे कि उदय भानु चिब को AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उनकी सात दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि भारत का हर नागरिक संविधान का पालन करता है क्योंकि यह वह धागा है जो भारतीयों को एक साथ बांधता है। दिल्ली की एक कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी दी। अधिकारियों के अनुसार, चिब पर शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को कार्यक्रम स्थल पर गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने की घटना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड होने का आरोप है और कथित तौर पर वह देश विरोधी नारे लगाने और दंगा जैसी स्थिति भड़काने की कोशिश में शामिल था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, यूपी के सभी जिलों में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर पीएम मोदी को संबोधित सौंपेंगी​ ज्ञापन

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, यूपी के सभी...

अभिनेता आदित्य पंचोली पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में सुनवाई टली, बॉम्बे हाईकोर्ट में अब चार मार्च को होगी सुनवाई

अभिनेता आदित्य पंचोली पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में सुनवाई टली, बॉम्बे...

अभिनेता रणवीर सिंह के भगवान पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले मे मिली राहत

अभिनेता रणवीर सिंह के भगवान पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले मे...

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म भूत बांग्ला का पोस्टर किया रिलीज, जाने कब सिनेमाघरों में आएगी ​मूवी

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म भूत बांग्ला का पोस्टर किया रिलीज,...

मोदी कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को दी हरी झंडी, भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का महत्वपूर्ण कदम

मोदी कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को...

गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा- भारत का शर्मिंदा करने के लिए विपक्ष के नेता ने रची साजिश

गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा- भारत का शर्मिंदा करने...