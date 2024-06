Gemini App: गूगल ने AI असिस्टेंट जेमिनी मोबाइल ऐप को भारत में किया लॉन्च, 9 लोकल भाषाओं में कर सकेंगे इस्तेमाल

Gemini App Launched in India: गूगल ने मंगलवार को भारतीय यूजर्स के लिए अपने एआई असिस्टेंट जेमिनी मोबाइल ऐप (AI assistant Gemini mobile app) लॉन्च कर दिया है। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये इसकी जानकारी साझा की है। भारत में इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल इंग्लिश के अलावा हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में किया जाकेगा।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (Google CEO Sundar Pichai) ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘एक्सिटिंग न्यूज़ ! आज, हम भारत में जेमिनी मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जो अंग्रेजी और 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। हम इन स्थानीय भाषाओं को जेमिनी एडवांस्ड के साथ-साथ अन्य नई सुविधाओं में भी जोड़ रहे हैं, और जेमिनी को अंग्रेजी में Google संदेशों में लॉन्च कर रहे हैं।’ बता दें कि जेमिनी मोबाइल ऐप के साथ यूजर्स को उनके सवाल टाइप करने या बोलकर एंटर करने की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा ऐप पर यूजर्स अपने सवालों को इमेज के जरिए भी पूछ सकते हैं।

