  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Ghooskhor Pandat : सीएम योगी के आदेश पर वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ पर लखनऊ में FIR, जानें क्यों हो रहा है विवाद?

Ghooskhor Pandat : सीएम योगी के आदेश पर वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ पर लखनऊ में FIR, जानें क्यों हो रहा है विवाद?

वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' (Web Series 'Ghooskhor Pandat') रिलीज से पहले विवादों में घिरती जा रही है। फिल्म के टाइटल और कथित कहानी पर आपत्ति जताते हुए लखनऊ में फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर हजरतगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह (Inspector Vikram Singh at Hazratganj Police Station) की ओर से दर्ज की गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। वेब सीरिज ‘घूसखोर पंडत’ (Web Series ‘Ghooskhor Pandat’) रिलीज से पहले विवादों में घिरती जा रही है। फिल्म के टाइटल और कथित कहानी पर आपत्ति जताते हुए लखनऊ में फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर हजरतगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह (Inspector Vikram Singh at Hazratganj Police Station) की ओर से दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि फिल्म का नाम और प्रस्तुति एक खास जाति, विशेषकर ब्राह्मण समाज, को गलत तरीके से दर्शाती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। मामले को लेकर धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है।

पढ़ें :- Ghooskhor Pandat Row : अब एक्टर मनोज बाजपेयी ने दी सफाई, बोले- हम लोगों की भावना का करते हैं सम्मान

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष (President of Shri Krishna Janmabhoomi Sangharsh Nyas)  दिनेश फलाहारी महाराज (Dinesh Phalahari Maharaj)ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि फिल्म का टाइटल समाज की छवि खराब करता है और ‘घूसखोर’ शब्द का प्रयोग आपत्तिजनक है। प्रयागराज के संतों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज ने फिल्म को सनातन परंपरा के खिलाफ बताते हुए बैन की मांग की है।

विवाद बढ़ने के बीच फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडेय (Film Director Neeraj Pandey) ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि कुछ दर्शकों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसे समझते हुए फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटा दिए गए हैं। फिल्म में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee), नुसरत भरूचा  (Nushrratt Bharuccha) और श्रद्धा दास मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है और फिल्म इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

होली और ईद के पर्व पर ​विमान किराया तीन गुना हुआ महंगा, रेलवे स्पेशल ट्रेन चला लगाएगा 800 फेरे

होली और ईद के पर्व पर ​विमान किराया तीन गुना हुआ महंगा,...

सोनौली:आर्ट एंड क्राफ्ट,साइंस एग्ज़िबिशन व चिल्ड्रेन फ़न एंड फ़ेयर का आयोजन कल

सोनौली:आर्ट एंड क्राफ्ट,साइंस एग्ज़िबिशन व चिल्ड्रेन फ़न एंड फ़ेयर का आयोजन कल

रातभर ठंड में तड़पता रहा किसान, प्रशासन बेखबर—राइस मिल पर लाखों रोकने का आरोप

रातभर ठंड में तड़पता रहा किसान, प्रशासन बेखबर—राइस मिल पर लाखों रोकने...

Ghooskhor Pandat Row : अब एक्टर मनोज बाजपेयी ने दी सफाई, बोले- हम लोगों की भावना का करते हैं सम्मान

Ghooskhor Pandat Row : अब एक्टर मनोज बाजपेयी ने दी सफाई, बोले-...

Ghooskhor Pandat : सीएम योगी के आदेश पर वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' पर लखनऊ में FIR, जानें क्यों हो रहा है विवाद?

Ghooskhor Pandat : सीएम योगी के आदेश पर वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत'...

मायावती ने फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर जातिसूचक होने का लगाया आरोप, केंद्र से की तुरंत बैन करने की मांग

मायावती ने फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर जातिसूचक होने का लगाया आरोप, केंद्र...