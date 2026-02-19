Ghooskhor Pandat Row : फिल्ममेकर नीरज पांडे ने ‘घूसखोर पंडित’ टाइटल लिया वापस, सुप्रीम कोर्ट में याचिका का निपटारा

Ghooskhor Pandat Row : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आने वाली फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के खिलाफ एक याचिका का निपटारा कर दिया। फिल्ममेकर नीरज पांडे ने कोर्ट को कहा कि उन्होंने टाइटल के साथ सारा पब्लिसिटी मटीरियल भी वापस ले लिया है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्जल भुयान की बेंच ने पांडे का एफिडेविट रिकॉर्ड पर लेने के बाद याचिका का निपटारा किया। पीठ ने विवाद हर तरह से शांत होने की उम्मीद जतायी है।

फिल्ममेकर नीरज पांडे ने अपने एफिडेविट में कहा कि हालांकि मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म का नया टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यह पहले वाले नाम जैसा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा, “हालांकि, नया टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मैं यह पक्का करता हूं कि आगे जो भी टाइटल पहचाना और अपनाया जाएगा, वह पहले वाले टाइटल जैसा या उससे मिलता-जुलता नहीं होगा, जिसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, और कहानी को सही तरह से दिखाएगा।”

12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पांडे को उनकी फिल्म के टाइटल को लेकर फटकार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि बोलने की आज़ादी के नाम पर समाज के एक हिस्से को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर याचिकाकर्ता के वकील विश्वपति त्रिवेदी ने कहा, “ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया ने यह पिटीशन फाइल की थी। पहले भी इस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फिल्म बनाने वालों को बहुत सख्ती से नाम बदलने का ऑर्डर दिया था… आज उनके सीनियर वकील एक एफिडेविट लेकर आए कि फिल्म का नाम बदला जाएगा और वे ऐसा बेहूदा नाम दोबारा नहीं रखेंगे…”

त्रिवेदी ने आगे कहा, “मैं इस केस में सपोर्ट करने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सॉलिसिटर जनरल और उनकी टीम भी आज मौजूद थी और उन्होंने केस में हमारे पक्ष का सपोर्ट किया… केस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वे 26 फरवरी को रिलीज होने से पहले फिल्म का नाम नहीं बदल देते…”