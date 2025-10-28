Gold-Silver Price : सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, लूट सको तो लूट लो! चेक करें आज के दाम

नई दिल्ली। देश में जल्द ही शादी-विवाह का दौर शुरू होने वाला है। इस दौरान सोने (Gold) और चांदी (Silver) की डिमांड फिर से हाई हो सकती है। इसलिए लोग सोने में आ रही लगातार गिरावट के चलते इसे अभी ही खरीदने पर विचार कर रहे हैं।

IBJA में 28 अक्टूबर यानी आज के रेट अपडेट हो गए हैं। नए रेट देखकर निवेशकों का मन खुश हो जाएगा। क्योंकि आज 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,20 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे गिर चुका है।

जानें कितना कम हुआ सोने का भाव?

IBJA में अपडेट हुई नए दरों के अनुसार आज 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का दाम 119,184 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 109,154 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही 18 कैरेट सोने की कीमत 89,373 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

इससे पहले 27 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 122,402 रुपये प्रति 10 ग्राम था। ऐसे ही 22 कैरेट की कीमत 112,120 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 91,802 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

कितनी है चांदी की कीमत?

अगर आज चांदी के भाव की बात करें तो IBJA में 1 किलो चांदी की कीमत 143,400 रुपये है। कल 27 अक्टूबर को चांदी की कीमत 148,030 रुपये प्रति किलो थी।

कब होगी MCX में ट्रेडिंग शुरू?

एमसीएक्स की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार एमसीएक्स में आज कारोबार उनकी बैकअप साइट डीआर में होगा। इसमें जब भी ट्रेडिंग शुरू होगी, उससे पहले सभी निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा। नई अपडेट के अनुसार एमसीएक्स में दोपहर 1.20 बजे से 1.24 स्पेशल ट्रेडिंग होगी। वहीं 1.25 बजे से सामान्य ट्रेडिंग शुरू होगी।