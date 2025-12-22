  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Gold Price Today : सोना लुढ़का, चांदी भी फिसली ; जानें कीमत

Gold Price Today : सोना लुढ़का, चांदी भी फिसली ; जानें कीमत

. सप्ताह के पहले दिन देश में महंगी पीली धातु सोने की कीमत में गिरावट है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट Gold का भाव 134320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Gold Price Today :  सप्ताह के पहले दिन देश में महंगी पीली धातु सोने की कीमत में गिरावट है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट Gold का भाव 134320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। एक सप्ताह में 24 कैरेट Gold 260 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 250 रुपये मजबूत हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,322.51 डॉलर प्रति औंस पर है।

पढ़ें :- Gold Price Today : सप्ताह के पहले दिन सोना में गिरावट, चांदी भी लुढ़की

महंगी सफेद धातु चांदी में भी 22 दिसंबर को गिरावट है। भाव 213900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। विदेशी बाजारों में Silver का हाजिर भाव 65.85 डॉलर प्रति औंस हो गया है। एक सप्ताह में चांदी 16000 रुपये चढ़ी है। इस साल अब तक चांदी की कीमतों में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पुणे और बेंगलुरु में कीमत
इन दोनों शहरों में 24 कैरेट Gold की कीमत 134170 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट Gold की कीमत 122990 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cough Cyrup Case : यूपी एसटीएफ के रडार पर पांच फर्मा कंपनियां, इनके खिलाफ पुलिस दर्ज करेगी FIR

Cough Cyrup Case : यूपी एसटीएफ के रडार पर पांच फर्मा कंपनियां,...

Gold Price Today : सोना लुढ़का, चांदी भी फिसली ; जानें कीमत

Gold Price Today : सोना लुढ़का, चांदी भी फिसली ; जानें कीमत

ED Investigation Reveals : मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ का कफ सिरप शैली ट्रेडर्स ने बेचा, ईडी जारी करेगा रेड कॉर्नर नोटिस

ED Investigation Reveals : मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ का...

सीएम योगी ने लघु व सीमांत किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब महज छह फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन

सीएम योगी ने लघु व सीमांत किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब...

Railway Fare Hike : नए साल से पहले रेलवे ने दिया 'बड़ा झटका', जनरल से लेकर AC क्लास का सफर हुआ महंगा, जानिए आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

Railway Fare Hike : नए साल से पहले रेलवे ने दिया 'बड़ा...

नशीले कफ सिरप तस्करी में लखनऊ की एक और फर्म थी शामिल, कान्हा फार्मास्युटिकल्स के संचालक पर इंदिरानगर थाने में FIR दर्ज

नशीले कफ सिरप तस्करी में लखनऊ की एक और फर्म थी शामिल,...