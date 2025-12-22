Gold Price Today : सोना लुढ़का, चांदी भी फिसली ; जानें कीमत

Gold Price Today : सप्ताह के पहले दिन देश में महंगी पीली धातु सोने की कीमत में गिरावट है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट Gold का भाव 134320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। एक सप्ताह में 24 कैरेट Gold 260 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 250 रुपये मजबूत हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,322.51 डॉलर प्रति औंस पर है।

महंगी सफेद धातु चांदी में भी 22 दिसंबर को गिरावट है। भाव 213900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। विदेशी बाजारों में Silver का हाजिर भाव 65.85 डॉलर प्रति औंस हो गया है। एक सप्ताह में चांदी 16000 रुपये चढ़ी है। इस साल अब तक चांदी की कीमतों में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पुणे और बेंगलुरु में कीमत

इन दोनों शहरों में 24 कैरेट Gold की कीमत 134170 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट Gold की कीमत 122990 रुपये प्रति 10 ग्राम है।