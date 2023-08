Good habits: आदतें जो बच्चों को जिंदगीभर रखेंगी एकदम स्वास्थ्य

Habits that will keep children healthy :बेहतर स्वास्थ्य और निरोग शरीर किसी वरदान से कम नहीं होता है। इसके लिए हेल्दी डाइट और नियमित जीवनशैली बेहद जरुरी है। आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते है तो उम्र भर हेल्दी रहेगें।

शुरु से बच्चों की आदत हेल्दी फूड की डालें

इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा हेल्दी डाइट लेनी होगी। ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप खा लें। बच्चों के अंदर स्वस्थ्य खान पान की आदत डालें। बजाए इसके कि बाहर का पिज्जा बर्गर से पेट भरे। शुरु से बच्चों की आदत हेल्दी फूड की डालें।

बच्चों को पौधों में पानी डालना और घर के दूसरे छोटे मोटे काम करने की आदत डालें

दूसरी बात बच्चों की शुरु से ही छोटे मोटे अपने काम खुद करने की आदत डालें। बच्चों को समझाएं पूरा दिन टीवी देखने से आंखे और हेल्थ दोनो ही खराब होती है। बच्चों को पौधों में पानी डालना और घर के दूसरे छोटे मोटे काम करने की आदत डालें।

बचपन से बच्चों को खेलकूद की आदत डालें। कम उम्र में सुबह या शाम को टहलने, जॉगिंग, स्विमिंग, और योग आदि की प्रक्टिस कराएं। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक हेल्थ ठीक रहती है।

बच्चों को कम उम्र में ही जल्दी उठने और जल्दी सोने की आदत

बच्चों को दिन भर में पानी पीने की आदत डालें। ताकि बच्चों में हाइड्रेड और हेल्दी रहे।बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए प्रोत्साहित करें। उनसे बात करें।

सबसे जरुरी बच्चों को कम उम्र में ही जल्दी उठने और जल्दी सोने की आदत डालें। बच्चों के माता पिता भी इस दिनचर्या को फॉलों करें।