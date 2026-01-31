हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी ने किया बड़ा ऐलान, अभिनेता विन डीजल की हो रही है वापसी

मुंबई। दुनिया भर में सिनेमा के दिवाने बहुत है, खास कर भारत में। भारत में जहां लोग बॉलीवुड फिल्मों के दिवाने है। वहीं देश में करोड़ो लोग बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड की भी फिल्म देखने के भी शौकीन है। खास कर वह फिल्म, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर है। ​हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइज़ी (Fast and Furious franchise) ने अपने फैंस के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है। उन्होने कहा कि अभिनेता विन डीजल फिर से लौट कर आ रहे है।

फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ (Fast and Furious series) की अगली बड़ी फिल्म के लिए पूरी टीम फिर से साथ आ रही है। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अनाउंस किया है कि नई फिल्म का नाम फास्ट फॉरएवर (movie Fast Forever) होगा। यह 17 मार्च, 2028 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। यह फिल्म फास्ट एक्स के बाद आएगी, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और जिसे लुई लेटरियर (louis leterrier) ने डायरेक्ट किया था। एक्टर विन डीजल (actor vin diesel) जो डोमिनिक टोरेटो का रोल निभाते हैं ने इंस्टाग्राम पर यह खबर शेयर की। एक्टर ने अपने दिवंगत को-स्टार पॉल वॉकर के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिन्होंने फिल्मों में ब्रायन ओ कॉनर का रोल निभाया था। वॉकर की मौत 2013 में हुई थी, जब फ्यूरियस 7 बन रही थी। तस्वीर के साथ, डीजल ने लिखा कि किसी ने नहीं कहा था कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह हमारा है। एक ऐसा रास्ता जिसने हमें परिभाषित किया है और हमारी विरासत बन गया है।