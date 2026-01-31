  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी ने किया बड़ा ऐलान, अभिनेता विन डीजल की हो रही है वापसी

हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी ने किया बड़ा ऐलान, अभिनेता विन डीजल की हो रही है वापसी

दुनिया भर में सिनेमा के दिवाने बहुत है, खास कर भारत में। भारत में जहां लोग बॉलीवुड फिल्मों के दिवाने है। वहीं देश में करोड़ो लोग बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड की भी फिल्म देखने के भी शौकीन है। खास कर वह फिल्म, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर है। ​हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइज़ी ने अपने फैंस के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। दुनिया भर में सिनेमा के दिवाने बहुत है, खास कर भारत में। भारत में जहां लोग बॉलीवुड फिल्मों के दिवाने है। वहीं देश में करोड़ो लोग बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड की भी फिल्म देखने के भी शौकीन है। खास कर वह फिल्म, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर है। ​हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइज़ी (Fast and Furious franchise) ने अपने फैंस के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है। उन्होने कहा कि अभिनेता विन डीजल फिर से लौट कर आ रहे है।

पढ़ें :- GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा लिया वापस, कहा-मुझ पर कोई दबाव नहीं

फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ (Fast and Furious series) की अगली बड़ी फिल्म के लिए पूरी टीम फिर से साथ आ रही है। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अनाउंस किया है कि नई फिल्म का नाम फास्ट फॉरएवर (movie Fast Forever) होगा। यह 17 मार्च, 2028 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। यह फिल्म फास्ट एक्स के बाद आएगी, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और जिसे लुई लेटरियर (louis leterrier) ने डायरेक्ट किया था। एक्टर विन डीजल (actor vin diesel) जो डोमिनिक टोरेटो का रोल निभाते हैं ने इंस्टाग्राम पर यह खबर शेयर की। एक्टर ने अपने दिवंगत को-स्टार पॉल वॉकर के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिन्होंने फिल्मों में ब्रायन ओ कॉनर का रोल निभाया था। वॉकर की मौत 2013 में हुई थी, जब फ्यूरियस 7 बन रही थी। तस्वीर के साथ, डीजल ने लिखा कि किसी ने नहीं कहा था कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह हमारा है। एक ऐसा रास्ता जिसने हमें परिभाषित किया है और हमारी विरासत बन गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: महिला की मौत के बाद चार कंधा तक नहीं हुआ नसीब, शव के अंतिम संस्कार के लिए मिन्नते करती रही बेटियों, रिश्तेदार और पड़ोसी बनाए रहे दूरी

VIDEO: महिला की मौत के बाद चार कंधा तक नहीं हुआ नसीब,...

अमेरिकी सरकार में लगा आंशिक संघीय शटडाउन, अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी को अलग करने की मांग

अमेरिकी सरकार में लगा आंशिक संघीय शटडाउन, अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ़...

हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी ने किया बड़ा ऐलान, अभिनेता विन डीजल की हो रही है वापसी

हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी...

शाहिद कपूर और रश्मिका की फिल्म कॉकटेल-2 की शूटिंग हुई खत्म, डायरेक्टर होमी अदजानिया ने जमकर किया सेलिब्रेशन, जल्द ​रीलिज हो फिल्म

शाहिद कपूर और रश्मिका की फिल्म कॉकटेल-2 की शूटिंग हुई खत्म, डायरेक्टर...

बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को आने वाले चुनाव में उखाड़कर फेंक दीजिए...कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले अमित शाह

बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को आने वाले...

सुनेत्रा पवार बनेंगी डिप्टी सीएम: कल शाम को हो सकता है शपथग्रहण, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम से की मुलाकात

सुनेत्रा पवार बनेंगी डिप्टी सीएम: कल शाम को हो सकता है शपथग्रहण,...