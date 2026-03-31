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Google Car YouTube Audio Controls : गूगल का नया अपडेट ,  कार में यूट्यूब ऑडियो कंट्रोल हुआ आसान

यूट्यूब ने एंड्रॉइड ऑटो पर बैकग्राउंड प्लेबैक कंट्रोल शुरू कर दिया है, लेकिन यह फीचर सीमित कार्यक्षमता वाले प्रीमियम उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित है और कार स्क्रीन पर कोई वीडियो प्लेबैक इंटरफेस उपलब्ध नहीं है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Google Car YouTube Audio Controls :  यूट्यूब ने एंड्रॉइड ऑटो पर बैकग्राउंड प्लेबैक कंट्रोल शुरू कर दिया है, लेकिन यह फीचर सीमित कार्यक्षमता वाले प्रीमियम उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित है और कार स्क्रीन पर कोई वीडियो प्लेबैक इंटरफेस उपलब्ध नहीं है।

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YouTube ने Android Auto पर बैकग्राउंड प्लेबैक कंट्रोल के लिए सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, जिससे उपयोगकर्ता सीधे अपनी कार के डैशबोर्ड से वीडियो के ऑडियो को नियंत्रित कर सकेंगे। यह अपडेट मीडिया कंट्रोल इंटीग्रेशन को बढ़ाता है, लेकिन कार में YouTube का पूरा अनुभव प्रदान नहीं करता है।

इस नई सुविधा से कनेक्टेड स्मार्टफोन पर चल रहे YouTube कंटेंट को Android Auto के मीडिया विजेट में दिखाया जा सकता है। उपयोगकर्ता ऑन-स्क्रीन कंट्रोल या स्टीयरिंग व्हील बटन का उपयोग करके प्लेबैक को रोक या फिर से शुरू कर सकते हैं और अगले वीडियो पर जा सकते हैं।

हालांकि, यह एंड्रॉइड ऑटो के लिए एक स्टैंडअलोन यूट्यूब ऐप नहीं है। वीडियो ब्राउज़ करने के लिए कोई विज़ुअल इंटरफ़ेस नहीं है, और प्लेबैक केवल ऑडियो तक सीमित है। कंटेंट स्किप करने पर मौजूदा वीडियो में आगे-पीछे जाने के बजाय सीधे अगले वीडियो पर चला जाता है।

किन यूजर्स को होगा फायदा
यह अपडेट उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, जो YouTube को पॉडकास्ट, इंटरव्यू या लंबे डिस्कशन सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्राइविंग के दौरान कंटेंट को कंट्रोल करना अब ज्यादा आसान हो जाएगा।

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