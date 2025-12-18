Google Pay ने Axis Bank के साथ लॉन्च किया Rupay-UPI क्रेडिट कार्ड , तुरंत मिलेगा कैशबैक

लोकप्रिय UPI पेमेंट ऐप Google Pay ने Axis Bank के साथ मिलकर Rupay नेटवर्क पर एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस नए कार्ड से ग्राहक अपने UPI अकाउंट से जोड़कर मर्चेंट पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्ड के जरिए तुरंत कैशबैक या Rewardsमिलते हैं।ये कार्ड आम क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के प्रैक्टिस से अलग है, जहां आमतौर पर रिवॉर्ड्स या कैशबैक क्रेडिट साइकिल महीने के अंत में दिए जाते हैं।

गूगल के सीनियर डायरेक्टर और प्रोडक्ट मैनेजर शरथ बुलुसु ने कहा, “हमने रिवॉर्ड इस्तेमाल करने के तरीके में नयापन लाया है। आप हर लेनदेन पर तुरंत रिवॉर्ड कमाते हैं और अगले लेनदेन में तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।”

Mastercard और Visa क्रेडिट कार्ड UPI से लिंक नहीं किए जा सकते। Rupay और UPI दोनों का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI.) के जरिए किया जाता है।

Google Pay क्रेडिट कार्ड की एक और विशेषता यह है कि इसमें पेमेंट करने में ज्यादा लचीलापन मिलता है। जहां ग्राहक महीने के बिल का भुगतान 6 या 9 महीने की EMI में कर सकते हैं।