गोरखपुर में छात्र की हत्या करने वाले गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल

गोरखपुर। गोरखपुर में हुई छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पशु तस्करों को मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में घायल आरोपी की पहचान रहीम के रूप में हुई है, जबकि उसके दोनों साथियों की पहचान छोटू और राजू के रूप में हुई है। वहीं, एक आरोपी को पहले ही दबोचा जा चुका था। इस तरह चार आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है पुलिस मुठभेड़ पिपराइच थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस को ये सफलता कुशीनगर और पिपराइच पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली है।

गोरखपुर के पिपराइच इलाके में सोमवार देर रात पशु तस्करों ने नीट की तैयारी करने वाले छात्र दीपक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को फेंक गुलरिहा इलाके में फेंक दिया था। इस वारदात के बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया था, जिसमें जमकर पिटाई भी की थी। इस घटना को लेकर काफी देर तक हंगामा भी चला। हालांकि, अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ।

वहीं, इस घटना के देर रात एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश भी गोरखपुर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किए। एडीजी ने पीड़ित परिवार से बात की और आरोपितों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली और समीक्षा बैठक की।

लापरवाही के आरोप में पूरी चौकी सस्पेंड

वहीं, लापरवाही के आरोप एसएसपी ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने पूरी इंचार्ज समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल, स्थानीय लोग घटना के बाद पुलिस चौकी इंचार्ज से काफी नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि, पुलिस सक्रिय रहती तो इस तरह की वारदात नहीं होती।