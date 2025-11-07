महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी ज़मीन, सिर्फ़ 300 करोड़ में मंत्री के बेटे की कंपनी को बेच दी गई...अजित पवार और उनके बेटे पर राहुल गांधी का निशाना

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके बेटे पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक न्यूज को शेयर किया है, जिसका शीर्षक है, ''1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी, 500 रुपये स्टांप ड्यूटी भरी...अजित पवार के बेटे पार्थ पर जमीन घोटाले का आरोप''
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र में ₹1800 करोड़ की सरकारी ज़मीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ़ ₹300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गई-मतलब एक तो लूट, और उसपर कानूनी मुहर में भी छूट!
महाराष्ट्र में ₹1800 करोड़ की सरकारी ज़मीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ़ ₹300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई।
ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गई – मतलब एक तो लूट, और उसपर कानूनी मुहर में भी छूट!
ये है ‘ज़मीन चोरी’, उस सरकार की, जो खुद ‘वोट चोरी’ से… pic.twitter.com/HQeDmNvyYl
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2025
ये है ‘ज़मीन चोरी’, उस सरकार की, जो खुद ‘वोट चोरी’ से बनी है। उन्हें पता है, चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे। न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है-क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक़ हड़पते हैं?
बता दें कि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े पुणे भूमि घोटाले के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख के बेटे की एक कंपनी पर 1804 करोड़ रुपये की संपत्ति के बदले 300 करोड़ रुपये के भूमि सौदे को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की सरकार और अजित पवार को घेरने में जुटा हुआ है।