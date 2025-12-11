Hare Matar Ki Chaat : सर्दियों की शाम में उठाएं चटपटे स्वाद का मजा , ऐसे तैयार करें  हरी मटर की चाट

Hare Matar Ki Chaat : सर्दियों के मौसम में हरी मटर के व्यंजन स्वाद को बढ़ा देते है। हरी मटर से हम तरह–तरह की सब्जियां, छोले, पुलाव या स्नैक्स बनाते हैं, जो सभी को पसंद भी आते हैं। हरे मटर की चाट तो बेस्ट है। घर में आप कुछ ही मिनटों में चटपटी चाट तैयार कर सकते हैं। एक बड़े बाउल में उबली हुआ मटर डाले, फिर इसमें उबले आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालें। इस चाट में आप पापड़ी भी मिक्स कर सकते है।

इसमें आप काला नमक, नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर सबको अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद आप नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहे तो इसमें मीठी चटनी या हरी चटनी डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं। यह चाट खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिकता से भी भरपूर है।

हरी मटर के पौष्टिक गुण

प्रोटीन और फाइबर: शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और पेट भरा महसूस कराता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

विटामिन K हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।