  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Hare Matar Ki Chaat : सर्दियों की शाम में उठाएं चटपटे स्वाद का मजा , ऐसे तैयार करें  हरी मटर की चाट

Hare Matar Ki Chaat : सर्दियों की शाम में उठाएं चटपटे स्वाद का मजा , ऐसे तैयार करें  हरी मटर की चाट

सर्दियों के मौसम में हरी मटर के व्यंजन स्वाद को बढ़ा देते है।  हरी मटर से हम तरह–तरह की सब्जियां, छोले, पुलाव या स्नैक्स बनाते हैं, जो सभी को पसंद भी आते हैं। हरे मटर की चाट तो बेस्ट है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hare Matar Ki Chaat : सर्दियों की शाम में उठाएं चटपटे स्वाद का मजा , ऐसे तैयार करें  हरी मटर की चाट

Hare Matar Ki Chaat : सर्दियों की शाम में उठाएं चटपटे स्वाद...

Radish in winter : मूली में छिपा है हाइड्रेटेड और डिटॉक्स , ठंड में पॉवर का जादुई बूस्टर है

Radish in winter : मूली में छिपा है हाइड्रेटेड और डिटॉक्स ,...

Research Report : पुरुषों की घट रही है प्रजनन क्षमता, इन कारणों से बढ़ रही है समस्या

Research Report : पुरुषों की घट रही है प्रजनन क्षमता, इन कारणों...

Winter Energetic Laddus :  सर्दियों में खाएं गोंद और तिल के लड्डू , भरपूर के साथ् शरीर को रखते हैं एक्टिव

Winter Energetic Laddus :  सर्दियों में खाएं गोंद और तिल के लड्डू...

Metal Cooking Utensils : इस धातु के बर्तन में बना खाना होता है औषधि समान? डे-टू-डे कुकिंग में पोषक तत्व  प्रभावी रूप में मिलते हैं

Metal Cooking Utensils : इस धातु के बर्तन में बना खाना होता...

Winter Hari Matar :  हरी मटर को सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है ,  इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल बढ़ता है

Winter Hari Matar :  हरी मटर को सर्दियों का सुपर फूड कहा...