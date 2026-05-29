GT vs RR Qualifier 2 : आज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला तो गुजरात टाइटंस की हार तय! सिराज-रबाडा को करना होगा कमाल

GT vs RR Qualifier 2 : आज आईपीएल 2026 का क्वालीफायर 2 मुकाबला खेला जाना है। इस नॉकआउट मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम होगी। जीत दर्ज करने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम एलिमिनेट हो जाएगी।

न्यू चंडीगढ़ में खेले जाने वाले क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। जिसने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाई थी। वहीं, गुजरात टाइटंस को अपना आत्मविश्वास फिर हासिल करने की जरूरत होगी। जिन्हें क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने करारी हार झेलनी पड़ी थी। आज गुजरात टाइटंस को सबसे बड़ा खतरा वैभव सूर्यवंशी से होगा। जिन्होंने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था।

अगर राजस्थान रॉयल्स के शीर्ष तीन बल्लेबाज़ पूरी लय में खेलते हुए गुजरात के सामने आते हैं, तो गुजरात के लिए रनों के मामले में उनकी बराबरी कर पाना (यानी ‘कैच-अप’ करना) एक बेहद मुश्किल चुनौती साबित होगी। ऐसे में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज को राजस्थान के जल्दी विकेट गिराने होंगे, ताकि बाद में राशिद खान/जेसन होल्डर बीच के ओवरों में मोर्चा संभाल सकें।

क्रिकबज के अनुसार, चंडीगढ़ की हवा में बारिश की महक है। दिल्ली में, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, पिछली दोपहर को आंधी-तूफान और ‘ऑरेंज अलर्ट’ की खबरें थीं। यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय, न्यू चंडीगढ़ में पूरे मैच के दौरान बारिश की संभावना लगभग 15 प्रतिशत बनी हुई है। दोपहरें बेहद गर्म रही हैं, और तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। एलिमिनेटर मैच में, दूसरी पारी के दौरान ओस के असर को कम करने के लिए रस्सियों और मैट्स का जमकर इस्तेमाल किया गया था।