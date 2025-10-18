  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. ‘बाहर की कहानी अलग, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला…’ नए कप्तान गिल का रोहित-कोहली के साथ रिश्तों पर बड़ा बयान

‘बाहर की कहानी अलग, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला…’ नए कप्तान गिल का रोहित-कोहली के साथ रिश्तों पर बड़ा बयान

Gill on Rohit-Kohli: शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान घोषित किए जाने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के 2027 का वर्ल्ड खेलना मुश्किल लग रहा है। इसके साथ ही रोहित जैसे दो आईसीसी ट्रॉफी विजेता कप्तान को अचानक से कप्तानी से हटाने के बाद गिल और उनके बीच रिश्तों को लेकर कई तरह बातें सामने आयी हैं। लेकिन, पर्थ वनडे से पहले गिल ने ड्रेसिंग रूम में मनमुटाव की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनके और रोहित-कोहली के बीच रिश्तों में कुछ नहीं बदला है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Gill on Rohit-Kohli: शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान घोषित किए जाने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के 2027 का वर्ल्ड खेलना मुश्किल लग रहा है। इसके साथ ही रोहित जैसे दो आईसीसी ट्रॉफी विजेता कप्तान को अचानक से कप्तानी से हटाने के बाद गिल और उनके बीच रिश्तों को लेकर कई तरह बातें सामने आयी हैं। लेकिन, पर्थ वनडे से पहले गिल ने ड्रेसिंग रूम में मनमुटाव की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनके और रोहित-कोहली के बीच रिश्तों में कुछ नहीं बदला है।

पढ़ें :- रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में शाहिद अफरीदी का घमंड करेंगे चूर-चूर, हिटमैन इतिहास रचने के बेहद करीब

दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने वाला है। भारतीय कप्तान के रूप में शुभमन गिल के लिए यह पहली वनडे सीरीज है। वह एक ऐसी टीम की अगुवाई करेंगे जिसमें भारतीय क्रिकेट के दो सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी निवर्तमान कप्तान रोहित शर्मा और रोहित के पूर्ववर्ती विराट कोहली हैं। हालांकि, गिल स्पष्ट हैं कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के साथ उनके संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है। पहले वनडे की पूर्व संध्या पर 26 वर्षीय गिल ने कहा, “मुझे लगता है कि बाहर की कहानी अलग है, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ पहले जैसा ही है, और यह बहुत मददगार है।”

कप्तान गिल ने आगे कहा, “वे जो भी महसूस करते हैं, उनका अनुभव, उन्होंने जो भी सीखा है, चाहे पिच को पढ़कर या किसी भी स्थिति से, मैं उनके पास जाता हूं और पूछता हूं कि वे क्या सोचते हैं, अगर वे मेरी जगह होते तो कैसे करते। मुझे लोगों के विचार जानना पसंद है और फिर, खेल की अपनी समझ के आधार पर, मैं उसके अनुसार अपने फैसले लेता हूं।” उन्होंने आगे कहा, “विराट भाई और रोहित भाई, दोनों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भी मुझे किसी चीज़ को लेकर कोई संदेह होता है, मैं उनके पास जाता हूँ, उनके सुझाव लेता हूँ, उनकी सलाह लेता हूँ, और वे मुझे कुछ भी बताने में कभी नहीं हिचकिचाते। देखिए, मुझे लगता है कि यही अनुभव का असली खजाना है।”

भारत के नए वनडे कप्तान ने कहा, “ये (रोहित-कोहली) वही खिलाड़ी हैं जिन्हें मैं बचपन में अपना आदर्श मानता था। उनकी जिस तरह की भूख ने मुझे प्रेरित किया, उससे मुझे प्रेरणा मिली। खेल के ऐसे दिग्गजों का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे यकीन है कि इस श्रृंखला में ऐसे कई पल आएंगे जहाँ मैं उनसे सीख पाऊँगा। अगर मैं किसी मुश्किल स्थिति में पड़ूँ, तो मैं उनसे सलाह लेने से नहीं हिचकिचाऊंगा।”

अपने कार्यकाल की शुरुआत की तैयारी करते हुए, गिल ने कहा कि वह अपनी पदोन्नति को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बनाई गई वनडे विरासत को आगे बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। उन्होंनी कहा, “निश्चित रूप से, बहुत रोमांचक। एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए यह एक बड़ा काम है। मुझे बहुत सारे अनुभव और बहुत सी सीख मिली है।”

पढ़ें :- विराट कोहली ने संन्यास की अटकलों पर लगाया विराम! पर्थ वनडे से पहले दिया बड़ा स्टेटमेंट

गिल ने कहा, “रोहित और विराट दोनों के साथ मेरी कई बार बातचीत हुई है कि टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किस तरह की संस्कृति चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सीख और अनुभव हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद करेंगे।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'बाहर की कहानी अलग, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला...' नए कप्तान गिल का रोहित-कोहली के साथ रिश्तों पर बड़ा बयान

'बाहर की कहानी अलग, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला...' नए कप्तान...

Smriti Mandhana Wedding: भारत की स्टार बैटर स्मृति जल्द बनेंगी इंदौर की बहू, मंगेतर पलाश मुच्छल ने दी गुड न्यूज

Smriti Mandhana Wedding: भारत की स्टार बैटर स्मृति जल्द बनेंगी इंदौर की...

RCB के कप्तान का रणजी ट्रॉफी में गरजा बल्ला, पंजाब के खिलाफ जड़ा दोहरा शतक

RCB के कप्तान का रणजी ट्रॉफी में गरजा बल्ला, पंजाब के खिलाफ...

रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा पहली बार बनीं गुजरात की कैबिनेट मंत्री, जामनगर उत्तर से हैं भाजपा विधायक

रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा पहली बार बनीं गुजरात की कैबिनेट मंत्री,...

क्या है नया Test Twenty क्रिकेट फॉर्मेट? जिसे सबसे बड़े और छोटे फॉर्मेट का बताया जा रहा हाईब्रिड मॉडल

क्या है नया Test Twenty क्रिकेट फॉर्मेट? जिसे सबसे बड़े और छोटे...

IND vs AUS: पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा तीसरा झटका, स्टार खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर

IND vs AUS: पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा तीसरा झटका,...