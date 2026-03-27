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Guerrilla 450 Apex : Royal Enfield ने शहरी राइडर्स के लिए 2026 Guerrilla 450 APEX पेश की, जानें डिजाइन और इंजन

 रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई बाइक को भारतीय बाजार में उतार दिया है। Royal Enfield ने आज 2026 Guerrilla 450 APEX लॉन्च की। यह उसकी स्ट्रीट-परफॉर्मेंस मिड-साइज़ मोटरसाइकिल का एक ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा फोकस्ड वर्ज़न है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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