Guerrilla 450 Apex : Royal Enfield ने शहरी राइडर्स के लिए 2026 Guerrilla 450 APEX पेश की, जानें डिजाइन और इंजन

रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई बाइक को भारतीय बाजार में उतार दिया है। Royal Enfield ने आज 2026 Guerrilla 450 APEX लॉन्च की। यह उसकी स्ट्रीट-परफॉर्मेंस मिड-साइज़ मोटरसाइकिल का एक ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा फोकस्ड वर्ज़न है। बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। बाइक के एपेक्स वेरिएंट में हैंडलबार थोड़ा नीचे (56 एमएम) और आगे (57 एमएम) की ओर सेट किया गया है. इसका मतलब है कि बाइक चलाते हुए राइडर पहले के मुकाबले अब आगे की ओर ज्यादा झुका होगा।

APEX वर्ज़न में राइडिंग का पोस्चर थोड़ा नीचे और ज़्यादा आक्रामक है। इसमें एल्युमीनियम के हैंडलबार्स को स्पोर्ट्स-फोकस्ड एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से फिर से लगाया गया है। साथ ही, शहरी सड़कों पर बेहतर पकड़ के लिए इसमें नए, सड़क के हिसाब से बने 17” Vredestein Centuro ST टायर्स दिए गए हैं। इसमें अपडेटेड राइड मोड्स भी हैं जिनमें मोड रिटेंशन की सुविधा है। इसके अलावा, इसमें APEX Red, APEX Black और APEX Green जैसे ज़्यादा आकर्षक CTG रंग और स्पोर्टी लुक देने के लिए पीछे की सीट पर एक खास डिज़ाइन वाला काउल भी है।

मौजूदा Dash और Flash वर्ज़न्स में अब अपग्रेड किए गए CEAT GRIPP XL RE टायर्स मिलेंगे। साथ ही, सभी राइड मोड्स में मोड रिटेंशन की सुविधा होगी। Dash वर्ज़न के लिए एक नया Twilight Blue रंग भी पेश किया गया है, जिसके साथ फ्री हैंडगार्ड्स और हेडलाइट ग्रिल्स भी मिलेंगे।

मशहूर Sherpa प्लेटफॉर्म पर बनी 2026 Guerrilla 450, 40PS की पावर और 40Nm का टॉर्क देती है। यह अलग-अलग तरह की सड़कों पर स्थिरता, मोड़ों पर फुर्ती और आत्मविश्वास पर खास ज़ोर देती है। सभी वर्ज़न्स में Royal Enfield का Tripper Dash लगा है – यह एक गोल 4-इंच का TFT डिस्प्ले है जिसमें Google Maps से चलने वाला नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा है।