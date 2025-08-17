  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Gujarat Horrific Road Accident : कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की जिंदा जलकर मौत

Gujarat Horrific Road Accident : कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की जिंदा जलकर मौत

Gujarat Horrific Road Accident : गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक हाईवे पर कार और एसयूवी के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद आग लग कई। इसके बाद कार में सवार सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह दुर्घटना डेडादरा गांव के निकट अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे हुई। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Gujarat Horrific Road Accident : गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक हाईवे पर कार और एसयूवी के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद आग लग कई। इसके बाद कार में सवार सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह दुर्घटना डेडादरा गांव के निकट अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे हुई। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

पढ़ें :- वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में, मोदी जी अब ये नहीं चलेगा : प्रशांत ​किशोर

वधावन पुलिस थाने के निरीक्षक पीबी जडेजा ने बताया कि इस दुर्घटना में कार में सवार 7 लोगों की जिंदा जल कर मौत हो गई। वहीं एसयूवी में सवार 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया है। दमकल विभाग के टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन लोगों को बचाया नहीं जा सका।

पढ़ें :- पंजाब के साथ-साथ गुजरात में भी बनेगी AAP की सरकार, BJP के गढ़ में हमने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की: केजरीवाल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

NDA Vice President Candidate : सीपी राधाकृष्‍णन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित, RSS से रहा है गहरा नाता

NDA Vice President Candidate : सीपी राधाकृष्‍णन NDA के उपराष्ट्रपति पद के...

Gujarat Horrific Road Accident : कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की जिंदा जलकर मौत

Gujarat Horrific Road Accident : कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की...

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला, सात की मौत

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला,...

मौलवी ने ना​बालिग छात्रा को पीटा, गुस्से में छात्रा ने मौलवी के बेटे की हत्या

मौलवी ने ना​बालिग छात्रा को पीटा, गुस्से में छात्रा ने मौलवी के...

EC चुनाव लड़वाना छोड़ खुद लड़ ले चुनाव, न बोले BJP की भाषा : कन्हैया कुमार

EC चुनाव लड़वाना छोड़ खुद लड़ ले चुनाव, न बोले BJP की...

Voter Adhikari Yatra : राहुल बोले-EC ने जादू से महाराष्ट्र में पैदा किए 1 करोड़ वोटर, चुनाव आयोग, RSS-BJP संविधान मिटाने की कर रहे हैं कोशिश

Voter Adhikari Yatra : राहुल बोले-EC ने जादू से महाराष्ट्र में पैदा...