Gujarat Horrific Road Accident : कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की जिंदा जलकर मौत

Gujarat Horrific Road Accident : गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक हाईवे पर कार और एसयूवी के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद आग लग कई। इसके बाद कार में सवार सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह दुर्घटना डेडादरा गांव के निकट अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे हुई। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

Surendranagar, Gujarat: A tragic accident near Zamar village in Lakhtar claimed eight lives, including two children, after a head-on collision. The car caught fire and fell into a ditch while returning from Kadu village pic.twitter.com/6mZ9vFwRCJ — IANS (@ians_india) August 17, 2025

वधावन पुलिस थाने के निरीक्षक पीबी जडेजा ने बताया कि इस दुर्घटना में कार में सवार 7 लोगों की जिंदा जल कर मौत हो गई। वहीं एसयूवी में सवार 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया है। दमकल विभाग के टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन लोगों को बचाया नहीं जा सका।