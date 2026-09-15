गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

Viral-Video: गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से पकड़ लिया है। गुरुग्राम पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए दौसा से कल्याण बैसला को हिरासत में लिया। अब पुलिस उसे गुरुग्राम लेकर आएगी, जहां घटना को लेकर उससे पूछताछ की जाएगी।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

मामला रविवार 13 सितंबर की सुबह का है। गोल्फ कोर्स रोड पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने खुद मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद सेक्टर-56 थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के अलावा आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली। वायरल वीडियो और CCTV फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में जुटी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस में BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा।

राजस्थान तक पहुंची पुलिस टीम

आरोपी की पहचान होने के बाद उसकी तलाश में गुरुग्राम पुलिस की टीम राजस्थान पहुंची। पुलिस ने दौसा में कार्रवाई कर कल्याण बैसला को हिरासत में ले लिया। अब उसे गुरुग्राम लाकर घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी।

क्या हुआ था गोल्फ कोर्स रोड पर?

सिया स्पोर्ट्स बाइक राइडर हैं। बताया जा रहा है कि वह रविवार सुबह अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पर निकली थीं। इसी दौरान गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार सवार युवक ने उन्हें रोकने का इशारा किया। आरोप है कि सिया के नहीं रुकने पर कार चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर के बाद सिया बाइक समेत सड़क पर गिर गईं। पूरी घटना उनकी बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। यही फुटेज बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई।

🚨 गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला! Golf Course Road पर रविवार को एक कार चालक ने महिला बाइक सवार को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। महिला के दोस्त ने लाल बत्ती पर कार चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि वह वहां से भाग निकला। महिला ने घटना का वीडियो शेयर कर… pic.twitter.com/acEgvvx92J — Waseem Zaidi (@NewsZD) September 14, 2026

आरोपी से पूछताछ के बाद साफ होगी पूरी कहानी

पुलिस अब आरोपी से टक्कर की वजह, घटनाक्रम और घटना के बाद उसके वहां से निकलने के बारे में पूछताछ करेगी। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि महिला बाइक राइडर को रोकने की कोशिश क्यों की गई और टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।