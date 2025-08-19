हमास युद्धविराम को तैयार इजराइल को लेना होगा फैसला

नई दिल्ली। हमास युद्धविराम को लेकर तैयार हो गया है। अब इजराइल के पाले में फैसला है। सोमवार को हमास ने अरब देशों के युद्धविराम के प्रस्ताव को मान लिया है। इस युद्ध में अभी तक 60 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके है। ऐसे में पूरा विश्व चाहता है की दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो जाए।

इजराइल और गाजा के बीच 22 माह से लगातार युद्ध चल रहा है। इस खुनी संघर्ष में अभी तक 62 हजार लोग अपनी जान गवां चुके है। इस बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अरब के देशों ने दोनों देशों को युद्धविराम के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को हमास ने मान लिया है। अब फैसला इजराइल के पाले में है। हालांकि, गाजा में इजराइल की सख्ती अभी भी बरकरार है।

अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था युद्ध

बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के साथ शुरू हुआ था। इस युद्ध में अभी तक 62 ​हजार से अधिक फिलिस्तीनी अपनी जान गवां चुके है। वहीं लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। गाजा में हालात दिन-ब-दिन बद से बदतर हो जा रहे हैं।

दुनिया भर में हो रहा हैं इजराइल का विरोध

हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल की सैन्य कार्रवाई की योजना का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। रविवार को इजराइल में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की गई। हालांकि इजराइल का रुख अभी भी सख्त है। वैश्विक दबाव के बावजूद इजराइल गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं है। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते और हमास को पूरी तरह कमजोर नहीं कर दिया जाता। वहीं हमास का कहना है कि वह बंधकों को तभी रिहा करेगा, जब इजराइल स्थायी युद्धविराम और अपनी सेना की वापसी पर सहमत होगा।

सरकार के पास बंधको को लाने के लिए है स्पष्ट बहुमत

बेनी गैंट्ज़ का बयान ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ ने कहा कि सरकार के पास बंधकों को घर वापस लाने के लिए स्पष्ट बहुमत और व्यापक सुरक्षा तंत्र है। यह हिचकिचाहट का समय नहीं है। यह इजराइल के लोगों और देश की सुरक्षा के लिए सही निर्णय लेने का समय है।

दो बार हो चुका है युद्धविराम

इजराइल ने जब गाजा पर आक्रमण किया उसके बाद दो बार युद्धविराम और बंधक-मुक्ति समझौते हो चुके हैं। नवंबर 2023 में एक सप्ताह के युद्धविराम के तहत गाजा से 105 बंधकों को रिहा किया गया और इजराइली जेलों से लगभग 240 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया। दूसरा युद्धविराम जनवरी 2025 तक नहीं हुआ। पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को रिहा किया, जबकि इजराइल ने प्रत्येक रिहा किए गए इजराइली के बदले लगभग 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। दूसरे चरण में इजराइल को स्थायी युद्धविराम पर सहमत होना था। लेकिन 18 मार्च को इजराइल ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे युद्धविराम टूट गया और वार्ता पटरी से उतर गई। इजराइल का कहना था कि उसने ऐसा अन्य बंधकों को रिहा करने के लिए हमास पर दबाव बनाने के लिए किया।