Viral Video : हाथों में लगी हथकड़ी, लेकिन दोस्त की शादी मिस नहीं होनी चाहिए, जमकर वायरल हो रहा कैदी का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक  भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जहां आपको कुछ अजीब  देखने को न मिले। सुबह से लेकर शाम तक तरह-तरह के वीडियो वायरल होते हुए नजर आते हैं और अभी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं कि इस वीडियो में ऐसी कौन सी खासियत  है जो  ये वायरल हो   गया ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वीडियो में ऐसा क्या नजर आया?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक शादी का है। वीडियो में नजर आता है कि बहुत सारे लोग डीजे पर डांस कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के बीच में एक बंदा दिखता है जो बहुत ही झूमकर डांस कर रहा है मगर वीडियो के वायरल होने का कारण अलग है। दरअसल वो बंदा जेल से सीधे शादी में पहुंचा है। वो स्पेशल परमिशन पर आया होगा क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और पास में एक पुलिस वाला उस हथकड़ी के दूसरे छोर को पकड़े हुए नजर आ रहा है। वहीं पास में एक दूसरा पुलिस वाला भी खड़ा नजर आ रहा है। इसी कारण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यहां देखें वायरल हो रहा वीडियो

इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर @JrSehgal नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वहीं वीडियो की शुरुआत में लिखा आता है, ‘दोस्त की शादी में जेल से डांस करने आया।’ खबर लिखे जाने तक वीडियो को 4 लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- उसे कोई रोक नहीं सकता।

