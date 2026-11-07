  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Hanuman Jayanti 2026 :  हनुमान जयंती 2026 पर आज करें बजरंगबली की पूजा, जानें भोग और विधि-विधान

Hanuman Jayanti 2026 :  हनुमान जयंती 2026 पर आज करें बजरंगबली की पूजा, जानें भोग और विधि-विधान

भगवान हनुमान को शक्ति, साहस, बुद्धि, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज, 7 नवंबर 2026 (शनिवार) को कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी (काली चौदस / छोटी दिवाली) के अवसर पर देश के कई हिस्सों में दूसरी हनुमान जयंती और विशेष हनुमान पूजा मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन संकटमोचन बजरंगबली की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट और भय दूर हो जाते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hanuman Jayanti 2026 : भगवान हनुमान को शक्ति, साहस, बुद्धि, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज, 7 नवंबर 2026 (शनिवार) को कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी (काली चौदस / छोटी दिवाली) के अवसर पर देश के कई हिस्सों में दूसरी हनुमान जयंती और विशेष हनुमान पूजा मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन संकटमोचन बजरंगबली की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा करने से भक्तों के जीवन के संकट दूर होते हैं। इसी वजह से उन्हें संकटमोचन भी कहा जाता है। इस तिथि को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है।

पढ़ें :- असंभव को संभव करने वाले हनुमान जी का जन्मोत्सव आज, पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है हनुमान जयंती

पूजा में हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें।

साधारण पूजा: शाम को सूर्यास्त के बाद भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना बेहद शुभ है।

हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं:
1. बूंदी और बेसन के लड्डू: हनुमान जी को बूंदी और बेसन के लड्डू अत्यंत प्रिय हैं।
2. गुड़ और चना: बिना नमक वाले फीके चने और गुड़ का भोग लगाएं।
3. मीठा पान: एक साफ पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बताशा और मिश्री रखकर मीठा पान अर्पित करें।
4. केला: फलों में केला बजरंगबली को विशेष रूप से प्रिय है।
5. तुलसी दल: याद रखें कि हनुमान जी को लगाए जाने वाले हर भोग में तुलसी का पत्ता (तुलसी दल) जरूर शामिल करें, इसके बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है।

पढ़ें :- Hanuman Jayanti 2026 :  हनुमान जयंती कल , जानें संकटमोचन को चोला चढ़ाने की सही विधि
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hanuman Jayanti 2026 :  हनुमान जयंती 2026 पर आज करें बजरंगबली की पूजा, जानें भोग और विधि-विधान

Hanuman Jayanti 2026 :  हनुमान जयंती 2026 पर आज करें बजरंगबली की...

Narak Chaturdashi 2026 : आज नरक चतुर्दशी पर करें यम दीपदान, नरक की यातनाओं से मिलेगी मुक्ति

Narak Chaturdashi 2026 : आज नरक चतुर्दशी पर करें यम दीपदान, नरक...

07 नवम्बर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों को नौकरी और व्यापार में मिलेंगे लाभ के अवसर

07 नवम्बर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों...

छठ पूजा में सुहागिन महिलाएं नाक से मांग तक क्यों लगाती हैं सिंदूर? लंबा सिंदूर लगाने से बढ़ती है पति की उम्र, जानें मान्यता

छठ पूजा में सुहागिन महिलाएं नाक से मांग तक क्यों लगाती हैं...

Maa Mahalakshmi Temple Diwali : महाराष्ट्र के कोल्हापुर मां महालक्ष्मी मंदिर दिवाली की दिव्य परंपरा, शिखर पर मशाल और दीप जलाना

Maa Mahalakshmi Temple Diwali : महाराष्ट्र के कोल्हापुर मां महालक्ष्मी मंदिर दिवाली...

Dhanatares Laung Upaay : धनतरेस पर मां लक्ष्मी को अर्पित करें लौंग का जोड़ा, मानसिक तनाव भी भागेगा

Dhanatares Laung Upaay : धनतरेस पर मां लक्ष्मी को अर्पित करें लौंग...