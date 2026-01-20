VIDEO : हार्दिक पांड्या ने RCB की गौतमी नाइक को किया दिल छूने वाला मैसेज, अनकैप्ड खिलाड़ी का रिएक्शन हुआ वायरल

Hardik Pandya sent a message to Gautami Naik : विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में सोमवार को एक दिल को छू लेने वाला पल देखने को मिला। जब भारतीय टीम के स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या ने आरसीबी की अनकैप्ड भारतीय बल्लेबाज़ गौतमी नाइक को वीडियो मैसेज भेजा। पांड्या का मैसेज पढ़ने के बाद गौतमी देखने वाला था। वह हैरान और बेहद खुश नजर आयीं। अब इस अनमोल रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

दरअसल, गौतमी नाइक ने हाल ही में गुजरात जायंट्स के खिलाफ़ अपना पहला WPL अर्धशतक बनाया है। उन्होंने सोमवार को 55 गेंदों पर 73 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। इससे RCB को 61 रनों की शानदार जीत मिली, और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवॉर्ड मिला। वह WPL में अर्धशतक बनाने वाली पहली अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गईं। गौतमी ने खुलकर बताया है कि हार्दिक पांड्या उनके क्रिकेटिंग आइडल हैं, और वह उनके निडर अंदाज़, गेम बदलने की क्षमता और ज़बरदस्त फोकस की तारीफ़ करती हैं।

गौतमी की शानदार पारी के बाद, हार्दिक ने उन्हें बधाई देने के लिए एक पर्सनल वीडियो मैसेज भेजकर सरप्राइज़ दिया। मैसेज में, हार्दिक ने कुछ इस तरह कहा: “हाय गौतमी, मैं हार्दिक। मुझे पता चला कि मैं तुम्हारा क्रिकेटिंग आइडल हूँ। सबसे पहले, यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत सारे युवा क्रिकेटरों को प्रेरित कर रहा हूँ…” गौतमी का रिएक्शन अनमोल था—वह हैरान और बहुत खुश थीं, और मैसेज चलते ही उन्होंने कहा “OMG! सच में?” इसे टूर्नामेंट के सबसे प्यारे और दिल को छू लेने वाले पलों में से एक कहा जा रहा है, जिसमें फैंस को पुरुष और महिला क्रिकेट में आइडल-खिलाड़ी का यह कनेक्शन बहुत पसंद आ रहा है।