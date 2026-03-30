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Hardik Pandya’s Car Collection : हार्दिक पांड्या ने अपने कार कलेक्शन में Mercedes-Benz V-Class को शामिल किया, जानें क्रिकेटर का कार कलेक्शन

. भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी लग्जरी जीवन शैली के कारण हमेशा चर्चा में रहते है। हार्दिक के कार कलेक्शन में एक और नई कार शामिल हो गई है। पांड्या ने अपनी लग्जरी कार गैरेज में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास को शामिल कर लिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hardik Pandya’s Car Collection :  भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी लग्जरी जीवन शैली के कारण हमेशा चर्चा में रहते है। हार्दिक के कार कलेक्शन में एक और नई कार शामिल हो गई है। पांड्या ने अपनी लग्जरी कार गैरेज में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास को शामिल कर लिया है। प्रीमियम कार इस महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुई थी और खबरों के मुताबिक पांड्या इसके पहले मालिक बन गए हैं।

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खबरों के अनुसार, यह लग्जरी एमपीवी उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा को गिफ्ट की है। मर्सिडीज-बेंज से चाबी लेते हुए दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। यह नई खरीदारी पांड्या के फरारी 12 सिलिंड्री खरीदने के बाद सुर्खियों में आने के कुछ ही समय बाद हुई है।

नई वी-क्लास को भारत में 1.40 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इस कीमत के साथ, यह टोयोटा वेलफायर और लेक्सस एलएम के बीच प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में अपनी सटीक जगह बनाती है।

मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास एमपीवी 3,200 मिमी व्हीलबेस पर आधारित है, जबकि भारत में बिकने वाला मॉडल केवल 3,430 मिमी व्हीलबेस वाले अतिरिक्त लंबे संस्करण में उपलब्ध है। यह भारतीय बाजार में बिकने वाला मर्सिडीज-बेंज का सबसे लंबा मॉडल भी है।

हार्दिक पांड्या के पास फरारी 12 सिलिंड्री, रोल्स-रॉयस फैंटम, लैम्बोर्गिनी हुराकन ईवीओ, लैम्बोर्गिनी उरुस एसई, मर्सिडीज-एएमजी जी63, रेंज रोवर वोग, लेक्सस एलएम और पोर्श केयेन जैसी कई शानदार गाड़ियां हैं। उनके गैरेज में शक्ति, विलासिता और एक साहसी, फैशनेबल व्यक्तित्व की झलक साफ दिखाई देती है।

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