Haridwar Kumbh Mela : सीएम धामी की दो टूक,बोले- कुंभ मेले में सजगता से करें काम वरना मछलियों पर नहीं अब मगरमच्छ पर होगा एक्शन

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंंह धामी (Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेला (Haridwar Kumbh Mela) आयोजन की सफलता प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए अधिकारियों को चेताया कि अगर सजगता से काम नहीं किया गया तो अब मछलियों पर नहीं मगरमच्छ पर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में उन्होंने भले ही घाटों का जिक्र नहीं किया, लेकिन नए घाट के निर्माण में मिली शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही मिल रही है तो अधिकारी अपने आप तय कर लें कि वह कहां जाना चाहते हैं?

बता दें कि शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार के रोड़ीबेलवाला पहुंचे थे। प्रदेशभर के प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े संदेश देते हुए सीएम धामी (CM Dhami) ने कहा कि कुंभ मेले के लिए होने वाले निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी निर्माण कार्य प्रदेश में होंगे वह गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही के साथ होंगे।

रोपवे को लेकर असमंजस किया दूर, जल्द मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट कर दिया कि रोपवे सेवा का संचालन जल्द होगा। बता दें कि करीब एक दशक से मां मनसा देवी मंदिर से मां चंडी देवी मंदिर को जोड़ने के लिए रोपवे सेवा के निर्माण का केवल आश्वासन मिल रहा है। इसमें रेल मेट्रो कारपोरेशन ने करोड़ों रुपये तो बरबाद किए ही हैं साथ ही कई एजेंसियों ने अब तक जांच और शोध के नाम पर भी बहुत रुपये बहाए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि यह सेवा जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। मां मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर तक लोग आसानी से रोप-वे सेवा (Ropeway Service) से पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने कोई निर्धारित समय नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा कि इसकी पूरी योजना तैयार है।