हरियाणा के एडीजीपी वाईएस पूरन ने अपने आवास पर गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

चंडीगढ़। हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार (IPS officer Y Puran Kumar) ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने चंडीगड़ के सेक्टर 11 स्थित आवास पर खुद को मारी गोली मारी है। आईपीएस वाई पूरन कुमार (IPS officer Y Puran Kumar) ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में स्थित अपने मकान नंबर-116 में खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी जान चली गई है।

चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) के आईजी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) जांच में जुटी है। पूरन सिंह फिलहाल आईजी पीटीसी सुनारिया के पद पर कार्यरत थे। वे रोहतक के आईजी के पद पर रह अपनी सेवाएं दे चुके थे। यह घटना हरियाणा पुलिस विभाग में शोक और आश्चर्य की लहर पैदा कर रही है।