हसीन जहां का फूटा गुस्सा, बोलीं- रेपिस्ट क्रिमनल का हाफ एनकाउंटर क्यों? इनका फुल एनकाउंटर करना होगा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी (Indian Cricketer Mohammed Shami) की पूर्व पत्नी हसीन जहां (Haseen Jahan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हसीन जहां (Haseen Jahan) ने औरतों की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा हाफ एनकाउंटर (Half Encounter) क्यों? फुल एनकाउंटर (Fully Encountered) करनी होगी ऐसे रेपिस्ट क्रिमनल की।

जो लोग चिल्लाते हैं औरत पर्दे में रहे तो महफूज़ रहेगी, पर्दा पहले मर्दों की नीयत और दिमाग पर डालो

जो लोग चिल्लाते हैं औरत पर्दे में रहे तो महफूज़ रहेगी। पर्दा पहले मर्दों की नीयत और दिमाग पर डालो। हसीन जहां ने अपने पोस्ट में साफ कहा कि महिलाओं को कमजोर समझने वालों को अब डरना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि पर्दानशीं की रूह तक को झिंझोड़ दिया गया, जब भी ये हादसा इस औरत को याद आएगा, रूह कपकपाएगी उनकी।



बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुरादाबाद की एक गली में दिन दहाड़े एक महिला के साथ अश्लील हरकत की जा रही है। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसी वीडियो पर अब हसीन जहां ने कड़ा रिएक्शन दिया है। हसीन जहां इससे पहले भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई वीडियो शेयर करती रही हैं।

इस पोस्ट पर यूजर्स भी गुस्से में नज़र आए और कई लोगों ने हसीन जहां की बात का समर्थन किया। कुछ ने लिखा कि सच कहा आपने, अब कानून से नहीं, डर से सुधरेंगे ऐसे लोग। इस पूरी घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि हसीन जहां (Haseen Jahan) ने सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स और स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए दावा किया था कि शमी के कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं। इसके अलावा हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी ने उनके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्व्यवहार किया है।