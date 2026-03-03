  1. हिन्दी समाचार
  3. Hathras News : यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस ने वैन को मारी टक्कर, तीन महिलाओं समेत 6 की मौत

Hathras Road Accident : उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस ने एक वैन को टक्कर मार दी। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। मरने वालों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल-डेकर स्लीपर बस ने एक वैन को टक्कर मार दी, जिसमें तीन महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 4.20 बजे सादाबाद पुलिस स्टेशन इलाके में हुआ। पुलिस ने बताया कि वैन का ड्राइवर सुरक्षित बच गया।

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस राम आनंद कुशवाहा ने बताया कि वैन में 13 यात्री सवार थे और वह दिल्ली के प्रेम नगर से राजस्थान के धौलपुर जा रही थी, तभी नोएडा से गोरखपुर जा रही एक स्लीपर बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज के दौरान छह घायलों को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायल यात्रियों का मेडिकल इलाज चल रहा है।

