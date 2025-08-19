  1. हिन्दी समाचार
  Hero Asia Cup 2025 Schedule: एशियाई हॉकी महासंघ ने हीरो एशिया कप का शेड्यूल किया जारी; देखें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

Hero Asia Cup 2025 Schedule: एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) ने भारत के बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप 2025 के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैम्पियनशिप न केवल एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को ताज पहनाएगी, बल्कि हीरो एशिया कप 2025 के विजेता एफआईएच हॉकी विश्व कप बेल्जियम-नीदरलैंड 2026 के लिए भी क्वालीफाई करेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

हीरो एशिया कप 2025 की शुरुआत 29 अगस्त को रोमांचक मुकाबलों से होगी। जहां मौजूदा चैंपियन कोरिया सुबह 11:00 बजे चीनी ताइपे के खिलाफ अपने खिताब की रक्षा के लिए मुकाबला शुरू करेगा, और मेज़बान भारत दोपहर 3:00 बजे चीन से भिड़ेगा। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों को दो पूल में बाँटा गया है: पूल A में भारत, जापान, चीन और कज़ाकिस्तान शामिल हैं, जबकि पूल B में मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे शामिल हैं।

पूल चरण के बाद सुपर4 होंगे, जिसका फ़ाइनल 7 सितंबर 2025 को सुपर4 में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच होगा। चैंपियन टीम हीरो एशिया कप 2025 ट्रॉफी जीतेगी और FIH हॉकी विश्व कप बेल्जियम-नीदरलैंड 2026 में एशिया के लिए जगह पक्की करेगी।

एएचएफ के अध्यक्ष फुमियो ओगुरा ने कहा, “हीरो एशिया कप राजगीर बिहार 2025 एशियाई हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा। विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने की संभावना के साथ, हर मैच का बहुत महत्व होगा। हमें विश्वास है कि यह संस्करण रोमांचक प्रतिस्पर्धा दिखाएगा, लाखों प्रशंसकों को प्रेरित करेगा और एशिया में इस खेल के लिए एक अमिट विरासत छोड़ेगा।”

हीरो एशिया कप राजगीर बिहार 2025 दस दिनों तक विश्व स्तरीय हॉकी एक्शन का वादा करता है, जिसमें एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें महाद्वीपीय गौरव और विश्व कप के मंच पर जगह बनाने के लिए अपने कौशल, गति और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करेंगी।

यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

Image

Image

