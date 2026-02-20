Himachal Pradesh Entry Fee : पहाड़ों की ठंडी हवा अब जेब पर भारी पड़ सकती है,हिमाचल सरकार ने एंट्री फीस में की करीब ढाई गुना बढ़ोतरी

  1. हिन्दी समाचार
हिमाचल के पहाड़ों की ठंडी हवा अब जेब पर भारी पड़ सकती है। प्रदेश सरकार ने एंट्री फीस में करीब ढाई गुना बढ़ोतरी का फैसला किया है।

By अनूप कुमार 
