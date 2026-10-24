  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. अमेरिका में गिरफ्तार हुआ भारत का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, 30 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज

अमेरिका में गिरफ्तार हुआ भारत का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, 30 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज

भारत के मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टरों में शामिल हिमांशु भाऊ को अमेरिका में FBI ने गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के रोहतक का रहने वाला 24 वर्षीय हिमांशु लास वेगास में ठिकाना बनाकर रह रहा था...

By Harsh 
Updated Date

डिजिटल, पर्दाफाश।   भारत के मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टरों में शामिल हिमांशु भाऊ को अमेरिका में FBI ने गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के रोहतक का रहने वाला 24 वर्षीय हिमांशु लास वेगास में ठिकाना बनाकर रह रहा था। उस पर हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी और हथियारों की तस्करी समेत 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पढ़ें :- संभल हिंसा का खौफनाक सच, वर्चस्व की जंग में चली थीं विदेशी गोलियां, दुबई से रची गई थी साजिश

रेड कॉर्नर नोटिस जारी था

हिमांशु के खिलाफ इंटरपोल ने 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हरियाणा पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपये और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एजेंसियों ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया और अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी दी।

17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम

हिमांशु भाऊ हरियाणा के रिटौली गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि उसने 17 साल की उम्र में जबरन वसूली से अपराध शुरू किया। 2020 में हिसार के बाल सुधार गृह से फरार होने के बाद उसका नाम कई आपराधिक घटनाओं में सामने आया। साल 2022 में हरियाणा में 24 घंटे के भीतर हुई तीन हत्याओं के बाद वह सुर्खियों में आया।

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग से भी जुड़ा नाम

2025 में यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ के गिरोह ने ली थी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग आउटलेट पर हत्या और कार शोरूम पर गोलीबारी जैसी घटनाओं में भी गिरोह का नाम सामने आया था। उसकी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से दुश्मनी की बात भी कही जाती है।

नीरज फरीदपुरिया भी गिरफ्तार

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अन्य भगोड़े नीरज फरीदपुरिया को भी पकड़ा गया है। आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद उसने अपने टखने में लगा निगरानी ट्रैकर हटा दिया था। हिमांशु भाऊ की गिरफ्तारी के बाद अब भारत प्रत्यर्पण और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिका में गिरफ्तार हुआ भारत का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, 30 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज

अमेरिका में गिरफ्तार हुआ भारत का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, 30...

मुंबई ATS ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े रैपिडो ड्राइवर मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर को किया गिरफ्तार, PM मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

मुंबई ATS ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े रैपिडो ड्राइवर मोहम्मद हसन अबू सरमद...

पद संभालते ही केरलम के राज्यपाल ने लोकभवन में नॉनवेज रोका: कांग्रेस बोली- लोग तय करेंगे उन्हें क्या खाना है

पद संभालते ही केरलम के राज्यपाल ने लोकभवन में नॉनवेज रोका: कांग्रेस...

बंगाल की खाड़ी में तूफान से 7 राज्यों में बदलेगा मौसम, 28-30 अक्टूबर पर नजर

बंगाल की खाड़ी में तूफान से 7 राज्यों में बदलेगा मौसम, 28-30...

एशियन पैरा गेम्स में प्रमोद का कमाल, 1500 मीटर  टी-46 रेस में जीता सिल्वर मेडल

एशियन पैरा गेम्स में प्रमोद का कमाल, 1500 मीटर  टी-46 रेस में जीता...

दोस्त उड़ाते थे पिता के रिक्शा चलाने का मजाक, बेटे ने पहले प्रयास में क्रैक किया UPSC और बना IAS

दोस्त उड़ाते थे पिता के रिक्शा चलाने का मजाक, बेटे ने पहले...