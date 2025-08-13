जन्माष्टमी से पहले अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला, मंदिर की दीवारों पर लिखे भारत और हिंदू विरोधी स्लोगन

नई दिल्ली। अमेरिका के इंडियाना राज्य के ग्रीनवुड शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। यह घटना जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले हुई है। मंदिर में तोड़फोड़ करने साथ दीवारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक​ टिप्पणी की गई है। साथ ही दीवारों पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नारे भी लिखे गए है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मंगलवार को बताया कि यह घटना प्रो-खालिस्तान समर्थकों की ओर से की गई है।

प्रो— खालिस्तान समर्थकों द्धारा लागातार अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी हफ्ते अमेरिका के इंडियाना में एक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह घटना 10 अगस्त को ग्रीनवुड सिटी स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में हुई। शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इसे निंदनीय बताया है। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि मंदिर के मुख्य साइनबोर्ड को विकृत कर दिया गया है और मंदिर क्षेत्र में उपद्रवियों के खिलाफ सतर्कता बरतने का आह्वान किया गया है।

मंदिर की दीवारों पर लिए गए भारत और हिंदू विरोधी नारे

एक्स पोस्ट में कहा गया है ग्रीनवुड इंडियाना में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य साइनबोर्ड का अपमान निंदनीय है। साथ ही कहा गया है कि उसने शीघ्र कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया है। मंदिर परिसर की दीवारों पर भारत और हिंदू विरोधी स्लोगन भी लिखे गए।

एक साल में हुआ चौथी बार हामला

एक साल से भी कम समय के अंदर ये चौथी बार है जब किसी मंदिर पर हमला किया गया हो। यह घटना कृष्ण जन्माष्टमी से कुछ ही दिन पहले हुई। मार्च में, अमेरिका में इसी तरह की एक और घटना में कैलिफोर्निया स्थित हिंदू मंदिर को एक अज्ञात व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया था। उस समय, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस कृत्य को “घृणित” करार दिया था और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया था।