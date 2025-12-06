HMD 100 और HMD 101 फीचर फोन भारत में लॉन्च; कीमत 1100 रुपये से भी कम

HMD’s New Feature Phone: एचएमडी (HMD) ने ऑफिशियली इंडियन मार्केट में दो नए फीचर फोन – HMD 100 और HMD 101 पेश किए हैं। इन डिवाइस में लंबी बैटरी लाइफ, डुअल LED टॉर्च, वाइड लैंग्वेज सपोर्ट और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा, दोनों फोन 1100 रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। आइये दोनों फीचर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

HMD 100 के स्पेसिफिकेशंस

HMD 100 फीचर फोन में 800 mAh की बैटरी है और यह 7 दिन तक की बैटरी लाइफ, 168 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 6 घंटे तक का टॉक टाइम देती है। इसे एक मज़बूत फ्रेम के साथ बनाया गया है जो रोज़ाना के झटकों और टूट-फूट को झेल सकता है। इसमें 1.77-इंच का डिस्प्ले है जो 160×128 स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 4:5 आस्पेक्ट रेशियो देता है।इसमें Unisoc 6533G SoC है, और यह S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 8MB RAM और 4MB इंटरनल स्टोरेज है। दूसरे फीचर्स में FM रेडियो (वायर्ड और वायरलेस), स्पीकर, माइक्रोफोन, माइक्रो USB, एक 3.5mm हेडफोन जैक, डुअल LED टॉर्च, 10 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट, स्नेक गेम, सिंगल सिम/डुअल सिम, लैनयार्ड सपोर्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच शामिल हैं।

HMD 101 के स्पेसिफिकेशंस

HMD 101 फीचर फोन में 1000 mAh की बैटरी है और यह 8.9 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम, 213 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 7 घंटे तक का टॉक टाइम देता है। इसमें 1.77-इंच का डिस्प्ले है जो 160×128 स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 4:5 आस्पेक्ट रेशियो देता है। यह डिवाइस Unisoc 6533G SoC पर भी चलता है और S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 4MB RAM और 4MB इंटरनल स्टोरेज है। दूसरे फ़ीचर्स में 3.5mm हेडफ़ोन जैक, माइक्रो USB, माइक्रोफ़ोन, स्पीकर, FM रेडियो (वायर्ड और वायरलेस), 32GB तक का माइक्रोSD कार्ड सपोर्ट, बिल्ट-इन MP3 प्लेयर, स्नेक गेम, टेक्स्ट-टू-स्पीच, मज़बूत फ़्रेम, डुअल LED टॉर्च, 10 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और लैनयार्ड सपोर्ट शामिल हैं।

HMD 100 और HMD 101 की उपलब्धता

HMD 100 ग्रे, टील और रेड कलर ऑप्शन में आता है। इसकी कीमत Rs 949 है। HMD 101 ग्रे, टील और ब्लू कलर में आता है। इसकी कीमत Rs 1,049 है। ये डिवाइस नज़दीकी रिटेल स्टोर, HMD.com और ई-कॉमर्स साइट्स से खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।