Hollywood actress Kristen Stewart : हॉलीवुड स्टार क्रिस्टन स्टीवर्ट छोड़ेंगी अमेरिका,कहा- ट्रंप युग में यहां काम करना मुश्किल

Hollywood actress Kristen Stewart : कला जगत का स्वर्ग माने जाने वाले हॉलीवुड इन दिनों एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। कई बड़े सितारे अमेरिका में रहने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं, जिसका कारण वे घुटन भरा राजनीतिक माहौल बता रहे हैं। हॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री क्रिस्टन स्टीवर्ट ने खुलासा किया है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका (US) छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। द टाइम्स ऑफ लंदन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान पैदा हुआ राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल उनके लिए दम घोंटने वाला साबित हो रहा है। ऑस्कर नामांकित क्रिस्टन स्टीवर्ट ने मौजूदा अमेरिकी माहौल में रचनात्मक स्वतंत्रता पर लगी पाबंदियों को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की है।

सामाजिक और राजनीतिक ताना-बाना

स्टीवर्ट ने कहा कि देश का सामाजिक और राजनीतिक ताना-बाना तेजी से बिखरता जा रहा है, और उन्होंने कहा, “ट्रंप के शासन में वास्तविकता पूरी तरह से टूट रही है।” उन्होंने दूसरों से अपने परिवेश पर नियंत्रण रखने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि लोगों को “वह वास्तविकता बनानी चाहिए जिसमें वे रहना चाहते हैं।” अभिनेत्री का मानना है कि मौजूदा माहौल उनकी आज़ादी और अपनी शर्तों पर फिल्में बनाने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

ट्रंप के साथ पुराना विवाद

क्रिस्टन स्टीवर्ट की ट्रंप से नाराजगी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी रही है। साल 2012 में जब क्रिस्टन और रॉबर्ट पैटिनसन का रिश्ता चर्चा में था, तब ट्रंप ने उनके निजी जीवन पर कई ट्वीट किए थे। स्टीवर्ट ने बाद में इसे अजीब तरह से ऑब्सेसिव (जुनूनी) करार दिया था।

पलायन का सिलसिला तेज़

हॉलीवुड से पलायन का सिलसिला तेज़ होता दिख रहा है। अमेरिका को लेकर स्टीवर्ट इस भावना में अकेली नहीं हैं। कई जानी-मानी हस्तियाँ अपना ठिकाना बदल रही हैं। एलेन डीजेनेरेस (Ellen DeGeneres) और पोर्टिया डी रॉसी (Portia de Rossi) तो पहले ही ब्रिटेन में बस चुकी हैं। और रोज़ी ओ’डोनेल (Rosie O’Donnell) ने भी ऐसा ही किया है। दूरदर्शी निर्देशक जेम्स कैमरून (director James Cameron) ने भी न्यूज़ीलैंड में अपना स्थायी घर बना लिया है। अपने इस कदम पर टिप्पणी करते हुए कैमरून ने कहा कि उनका यह कदम प्राकृतिक नज़ारों के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए है, और उन्होंने कहा कि वे वहाँ “मन की शांति” के लिए गए हैं।