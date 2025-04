रसोई गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी अब हो जाएगी बंद! जानें पूरा मामला

Gas Cylinder: सरकार की ओर से अभी कुछ दिनों पहले ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स यूनियन (LPG Distributors Union) ने सरकार को हड़ताल की धमकी दी है। संघ ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर तीन महीने में अधिक कमीशन सहित उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे।

शनिवार को भोपाल में एसोसिएशन (Association in Bhopal) के राष्ट्रीय अधिवेशन में एसोसिएशन के अध्यक्ष बी.एस. शर्मा (Association President B.S. Sharma at the National Convention) ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आए सदस्यों द्वारा मांग पत्र के बारे में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हमने एलपीजी वितरकों (LPG Distributors) की मांगों के बारे में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) को भी पत्र लिखा है। एलपीजी वितरकों (LPG Distributors) को दिया जा रहा वर्तमान कमीशन बहुत कम है और यह परिचालन लागत के अनुरूप नहीं है।

गैस में कमीशन बढ़ाने की मांग

केंद्र सरकार को संघ की ओर से पत्र में लिखकर मांग की गई है कि एलपीजी वितरण (LPG Distribution) पर कमीशन बढ़ाकर कम से कम 150 रुपये किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि एलपीजी की आपूर्ति मांग और पूर्ति पर आधारित है। तेल कंपनियां बिना किसी मांग के वितरकों को जबरन गैर-घरेलू सिलेंडर (Domestic Gas Cylinder) भेज रही हैं, जो कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उज्ज्वला योजना के एलपीजी सिलेंडरों (LPG Cylinder) के वितरण में भी दिक्कतें आ रही हैं। लेटर में संघ ने साफ किया है कि अगर उनकी मांग को 3 महीने के भीतर नहीं पूरा किया जाता है, तो वे लंबी हड़ताल पर जाएंगे।

घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपये की बढ़ोतरी

सरकार ने बीते 7 अप्रैल को गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो गई है। साथ ही कोलकाता में दाम 829 रुपये से बढ़कर 879 रुपये, मुंबई में 802.50 रुपये से बढ़कर 853.50 रुपये और चेन्नई में घरेलू गैस सिलेंडर (Domestic Gas Cylinder) के दाम 818.50 रुपये से बढ़कर 868.50 रुपये हो गए हैं। उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) के दाम में भी इजाफा किया गया है।