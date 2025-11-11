गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए- अजय राय

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय (Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai) ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) को दिल्ली विस्फोट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। राय ने कहा कि घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। यह सरकार की विफलता है। गृह मंत्री कल चुनावों में व्यस्त थे। कांग्रेस नेता ने पुलवामा और पहलगाम सहित पिछले आतंकवादी हमलों (Previous terrorist attacks including Pulwama and Pahalgam) में अपनी निष्क्रियता के लिए केंद्र को लताड़ा।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वे दावा करते हैं कि कोई घुसपैठिया (intruder) प्रवेश नहीं कर रहा है, तो घटनाएं कैसे हो रही हैं। कुछ दिन पहले पहलगाम में हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई थी। वे देख रहे हैं कि क्या हुआ, फिर भी वे कहते हैं कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। इससे पहले 2019 के चुनावों से ठीक पहले पुलवामा में यह घटना हुई थी। इस पर कोई जांच नहीं की गई। पूरा देश तनाव में है यह विस्फोट शाम करीब सात बजे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ, जिससे आसपास के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और देशव्यापी अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कोतवाली थाने में गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। कई एजेंसियां ​​विस्फोट के कारण और मकसद का पता लगाने के लिए जांच कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार शाम दिल्ली में हुए घातक विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए अपने आवास पर एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आठ लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने भाग लिया। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।