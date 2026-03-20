 Honda 0 Alpha Electric SUV : होंडा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी के इंटीरियर की दिखी झलक, बड़ी तैयारी शुरू हुई  

Honda 0 Alpha Electric SUV : Honda भारतीय बाजार के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV होंडा 0 अल्फा की टेस्टिंग को हरी झंडी दिखा दी है। होंडा 0 अल्फा को सार्वजनिक सड़कों पर परीक्षण करते हुए देखा गया है। यह गाड़ी राजस्थान के तापुकरा संयंत्र के पास स्थित भिवाड़ी में देखी गई, जहां से परीक्षण शुरू हुआ था।

लंबी हो सकती है कार

इस कार को मारुति अर्टिगा, मारुति सेलेरियो, ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन के साथ देखा गया है। इससे कार के साइज का अंदाजा आसान से लग जाता है। टेस्टिंग के दौरान ये कार सब-4 मीटर की गाड़ियों से बड़ी लगती है। तस्वीरों के ये कार नेक्सन और ब्रेजा से अच्छी खासी बड़ी लग रही है।

पहली बार, हमें आगामी होंडा 0 अल्फा के इंटीरियर की एक झलक देखने को मिली है, जिसे अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकट नहीं किया गया है। यहां तक ​​कि पिछले साल जापान मोबिलिटी शो में जब कॉन्सेप्ट प्रदर्शित किया गया था, तब भी होंडा ने केबिन को पूरी तरह से ढक कर रखा था, जिससे इंटीरियर के विवरण गुप्त रहे।

ये प्रोटोटाइप होंडा जीरो सीरीज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कार में हेक्सागन डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो फ्यूचरेस्टिक लगता है। सेंटर में होंडा का नया वाला लोगो इस्तेमाल किया गया है। स्टीयरिंग पर कई सारे कंट्रोल भी दिए गए हैं और पैडल शिफ्टर भी नजर आ रहे हैं।