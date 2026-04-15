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Honey Myths and Facts : क्या सच में शहद कभी खराब नहीं होता? 100 साल तक चलने के दावों के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी रह जायेंगे हैरान

प्राचीनकाल से शहद अपनी मिठास के लिए जाना जाता है और इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसी के साथ इसको लेकर कई मिथ्स भी हैं। क्या आपने भी कभी सुना है कि शहद कभी खराब नहीं होता? इसे 50 या 100 साल तक भी रखा जाए तो यह वैसे का वैसा ही रहता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Honey Myths and Facts  : प्राचीनकाल से शहद अपनी मिठास के लिए जाना जाता है और इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसी के साथ इसको लेकर कई मिथ्स भी हैं। क्या आपने भी कभी सुना है कि शहद कभी खराब नहीं होता? इसे 50 या 100 साल तक भी रखा जाए तो यह वैसे का वैसा ही रहता है। यह बात सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है, उतनी ही उलझन भी पैदा करती है आखिर सच क्या है और मिथ क्या? आज हम इसी सवाल का आसान और साफ भाषा में जवाब ढूंढेंगे, ताकि अगली बार जब आप शहद का जार खोलें, तो आपको पूरी सच्चाई पता हो।

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शहद: सिर्फ मिठास नहीं, एक परंपरा
हमारे घरों में शहद सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद घरेलू उपाय भी है। गले में खराश हो, सर्दी-जुकाम हो या इम्यूनिटी बढ़ानी हो दादी-नानी का पहला सुझाव अक्सर शहद ही होता है। आयुर्वेद में भी शहद को खास स्थान दिया गया है, और यही वजह है कि इसे “प्राकृतिक औषधि” भी कहा जाता है।

मिथ: शहद कभी खराब नहीं होता
शहद कभी खराब नहीं होता, यह सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली बात है। कई लोग मानते हैं कि शहद को आप कितने भी साल रख लें, वह हमेशा खाने लायक रहता है। कुछ ऐतिहासिक किस्सों से इस धारणा को बल मिलता है,  जैसे कि प्राचीन मिस्र की कब्रों से मिले शहद के बर्तन, जो कथित तौर पर हजारों साल बाद भी सुरक्षित पाए गए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर शहद हमेशा सुरक्षित रहेगा?
जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं।

फैक्ट: शहद बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता अगर सही तरीके से रखा जाए

असल सच्चाई थोड़ी संतुलित है। वैज्ञानिक रूप से शहद में कुछ खास गुण होते हैं, जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करते हैं:
इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। प्राकृतिक शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसका pH हल्का अम्लीय (acidic) होता है।
इन वजहों से बैक्टीरिया और फंगस इसमें आसानी से पनप नहीं पाते। यही कारण है कि शुद्ध (raw) शहद अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो यह सालों तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर तरह का शहद “कभी खराब नहीं होगा”।

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100 साल तक चलने वाले दावों की सच्चाई
अब सबसे बड़ा सवाल क्या शहद सच में 100 साल तक चल सकता है?
हाँ, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ:
शहद 100% शुद्ध और बिना मिलावट का हो
उसमें पानी या नमी न पहुंचे
उसे एयरटाइट (पूरी तरह बंद) कंटेनर में रखा जाए
कांच के जार में स्टोर किया जाए
धूप और गर्मी से दूर रखा जाए
अगर ये सभी शर्तें पूरी हों, तो शहद बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन आज के समय में बाजार में मिलने वाला ज्यादातर शहद प्रोसेस्ड या मिलावटी होता है, इसलिए उसकी “लाइफ” इतनी लंबी नहीं होती।

शहद का जम जाना: खराब या नॉर्मल?
बहुत से लोग घबरा जाते हैं जब शहद जम जाता है या उसमें दाने बनने लगते हैं। सच्चाई क्या है? यह बिल्कुल नॉर्मल है।
इसे “क्रिस्टलाइजेशन” कहा जाता है, और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। असल में, यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि शहद ज्यादा शुद्ध है। ऐसे शहद को हल्का गुनगुना करने पर वह फिर से तरल हो जाता है और पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
सच क्या है?

तो अब साफ है शहद जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन “कभी भी खराब नहीं होता” कहना पूरी तरह सही नहीं इसकी गुणवत्ता पूरी तरह स्टोरेज और शुद्धता पर निर्भर करती है। सही तरीके से रखा गया शुद्ध शहद लंबे समय तक आपका साथ निभा सकता है लेकिन हर शहद हमेशा के लिए नहीं चलता।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता

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