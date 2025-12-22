  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. हनी सिंह का नया गाना ‘आदत’रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने किया शानदार डांस

हनी सिंह का नया गाना ‘आदत’रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने किया शानदार डांस

सिंगर हनी सिंह (Singer Honey Singh) अपने बेहतरीन गानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार वह बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर (Bollywood actress Vaani Kapoor) और एपी ढिल्लन के साथ गाना 'आदत' लेकर आए हैं। 3 मिनट 42 सेकेंड के वीडियो में हनी सिंह (Honey Singh) गाना गा रहे हैं और वाणी कपूर के साथ डांस भी कर रहे हैं। यह गाना एल्बम '51 ग्लोरियस डेज' के तहत आया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। सिंगर हनी सिंह (Singer Honey Singh) अपने बेहतरीन गानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार वह बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर (Bollywood actress Vaani Kapoor) और एपी ढिल्लन के साथ गाना ‘आदत’ लेकर आए हैं। 3 मिनट 42 सेकेंड के वीडियो में हनी सिंह (Honey Singh) गाना गा रहे हैं और वाणी कपूर के साथ डांस भी कर रहे हैं। यह गाना एल्बम ’51 ग्लोरियस डेज’ के तहत आया है।

पढ़ें :- उर्फी जावेद के साथ मुंबई में क्या हुआ? बहन के साथ सुबह 5 बजे पहुंची Police Station

 

View this post on Instagram

 

A post shared by T-Series (@tseries.official)

पढ़ें :- ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क, तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, इनको पछाड़कर रचा इतिहास

 

वाणी कपूर ने दो लोगों के साथ किया डांस

गाने में देखा जा सकता है कि वाणी कपूर ने कई बेहतरीन आउटफिट में डांस किया है। गाने में वह कभी एपी ढिल्लन के साथ डांस कर रही हैं तो कभी हनी सिंह के साथ डांस कर रही हैं। गाने में समुद्र, स्विमिंग पूल, घोड़े के अस्तबल और शानदार घर नजर आए हैं।

गाने के लेखक और निर्देशक

पढ़ें :- VIDEO: पश्चिम बंगाल में भक्ति गीत गाते समय मशहूर भजन गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती पर हुआ हमला, आरोपी महबूब मलिक गिरफ्तार

‘आदत’ के लिरिक्स हनी सिंह, एपी ढिल्लन, शिंदा कहलों और जैकबार्स ने लिखे हैं। विनोद वर्मा ने इस गाने को म्यूजिक दिया है। गाने के वीडियो के निर्देशक मिहिर गुलाटी हैं। इसे इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है। लगभग तीन घंटे में इस गाने को यूट्यूब पर 7 लाख 81 हजार व्यूज मिल चुके हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हनी सिंह का नया गाना 'आदत'रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने किया शानदार डांस

हनी सिंह का नया गाना 'आदत'रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने...

एक्सीडेंट के बाद बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने दिया हेल्थ अपडेट, बोलीं- 'मैं जिंदा हूं'

एक्सीडेंट के बाद बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने...

बंगाली फिल्म ‘टेक केयर भालोबासा’ जल्द होगी रिलीज, अभिनेता सुशोभन सोनू राय बड़े पर्दे पर करने जा रहे हैं डेब्यू

बंगाली फिल्म ‘टेक केयर भालोबासा’ जल्द होगी रिलीज, अभिनेता सुशोभन सोनू राय...

पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का ट्रांसपेरेंट ड्रेस में बिगड़ा बैलेंस, बोलीं- 'मुद्दा गिरने का नहीं है...'

पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का ट्रांसपेरेंट ड्रेस में बिगड़ा बैलेंस, बोलीं-...

Oscar Awards 2029 : अब टीवी पर नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर दिखेंगे ऑस्कर अवॉर्ड्स, जानिए क्या है वजह?

Oscar Awards 2029 : अब टीवी पर नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर दिखेंगे...

श्रीलीला का AI डीपफेक पर फूटा गुस्सा, बोलीं- बकवास को न करें सपोर्ट , टेक्नोलॉजी की तरक्की से जिंदगी आसान होनी चाहिए ना कि मुश्किल

श्रीलीला का AI डीपफेक पर फूटा गुस्सा, बोलीं- बकवास को न करें...