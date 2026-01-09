  1. हिन्दी समाचार
  3. Women’s Premier League 2026 : ओपनिंग सेरेमनी में हरनाज और जैकलीन ने बढ़ाया पारा, अब हनी सिंह की धूम

Women's Premier League 2026 : Harnaaz and Jacqueline raised the temperature at the opening ceremony, and now it's time for Honey Singh to rock the stage.

मुंबई । महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का आज से आगाज हो गया है। पहला मुकाबला गत विजेता मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम पर खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

जैकलीन बिखेर रहीं जलवा

फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म कर रही हैं।

आरसीबी ने जीता टॉस, मुंबई को दिया बल्लेबाजी का न्योता

महिला प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर गत विजेता मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है।

मुंबई इंडियंस: हीली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, पूनम खेमनार, एमेलिया केर, नैत साइवर ब्रंट, निकोला कैरी, नाला रेड्डी, त्रिवेणी वशिष्ठ, जी कमालिनी (विकेटकीपर), राहिला फिरडोस (विकेटकीपर), मिली इलिंगवर्थ, साइका इशाक, शबनिम इस्माइल।

आरसीबी: दयालन हेमलता, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, नादिन डी क्लर्क, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, श्रेयांका पाटिल, प्रेमा रावत, पूजा वस्त्रकार, सायली सत्घरे, ऋचा घोष (विकेटकीपर), कुमार प्रत्यूशा (विकेटकीपर), लॉरेन वेल, अरुंधति रेड्डी, लिन्से स्मिथ, राधा यादव।

